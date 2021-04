Kontaktsjuksköterska till kirurgimottagning i Kristianstad - Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad - Sjuksköterskejobb i Kristianstad

Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad2021-04-13Gör skillnad. Varje dag.Vår kontaktsjuksköterska Ingrid går i pension efter nio år på kirurgmottagningen och vi söker nu hennes efterträdare. Är du sjuksköterska och intresserad av att utveckla vården för kirurgpatienten? Då har vi jobbet för dig!Det är både utmanande och roligt att vi arbetar så självständigt som vi gör. Vi har en väldigt bred patientgrupp, såväl unga som gamla, inom flera områden. Patienter kan ringa om allt från småsaker till sådant som gör att de får åka in akut. Under de tio år som jag varit här har jag lärt mig väldigt mycket, berättar kontaktsjuksköterskan Ingrid Andersson.Kirurgen är en av de största verksamheterna vid Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och består av mottagningsverksamhet med kärl-, nedre och övre gastrointestinal-, urologi- samt bröst-/plastikpatienter. Vidare har vi en onkologisk behandlingsenhet, tre vårdavdelningar och en slussavdelning som är knuten till befintliga vårdavdelningar, där planerade inläggningar, undersökningar och punktioner tas hand om.2021-04-13Hos oss på kirurgmottagningen med inriktning övre gastrointestinal kirurgi (ÖGI) och kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) erbjuds du ett självständigt och utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat.I rollen som kontaktsjuksköterska följer du patienten under hela vårdförloppet, från utredning och behandling till rehabilitering. Du planerar och närvarar vid diagnosbesked/nybesök och har därefter uppföljningssamtal för att säkerställa att patient förstått informationen. Vidare deltar du i multidisciplinära konferenser och i att utforma individuella vårdplaner tillsammans med patient och övriga i teamet. I rollen ingår även att ha egen mottagningsverksamhet, med bland annat drän och gastrostomier efter sår- och undertrycksbehandling. Du kommer även att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, telefonrådgivning, säkerställa aktiva överlämningar till andra vårdgivare samt ha kunskap om nationellt vårdprogram och kvalitetsregister.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har några års erfarenhet i rollen. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat på en opererande avdelning och/eller har erfarenhet av arbete med cancerpatienter. Det är även fördelaktigt om du redan idag har erfarenhet av att jobba som kontaktsjuksköterska och har gått kontaktsjuksköterskeutbildningen, alternativt ställer dig positiv till att gå utbildningen. Goda kunskaper i vårdadministrativa system ses också som önskvärt, likaså om du har gått handledarutbildning och har erfarenhet av att handleda.Arbetet kräver att du är trygg i din yrkesroll, uppskattar att ta egna beslut och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är duktig på att planera och organisera arbetet i förväg, men har en förmåga att prioritera om en akut situation uppstår. Vidare är du noggrann i din sjuksköterskeroll och mån om att ta hand om patienterna utifrån deras olika behov. Det är viktigt att du kan se relationer i sitt rätta perspektiv och med professionell hållning i mötet med patienter och anhöriga. Som person är du stabil och har självinsikt. Vi vill även att du precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet samt ett gott samarbete mellan kollegor och närmsta chef. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Förvaltning Skånes sjukhus nordost är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar och omfattar Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Hässleholms sjukhus. Våra 2 600 medarbetare driver och utvecklar hälso-och sjukvården i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. CSK är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt och vi erbjuder specialiserad vård inom många olika specialiteter. På Hässleholms sjukhus bedriver vi ortopedi, närsjukvård med rehabilitering. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-11Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad5687751