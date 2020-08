Kontaktperson sökes för bl.a. utflykter och skogspromenader - Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna

Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna2020-08-24Sigtuna. Du kanske tänker på den pittoreska staden vid Mälaren, den internationella mötesplatsen och handelsstaden med tusenåriga anor? Det är sant. Men idag är Sigtuna kommun så mycket mer. Här finns Märsta, Valsta, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd. Än idag är Sigtuna en plats som välkomnar det internationella och mångkulturella. För vi vet att olikheter berikar. Hos oss möts människor, tankar, idéer, kulturer och företag. Hos oss möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Varje år passerar många miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats. Men snarare än en plats att resa ifrån är det här en plats att komma hem till. Välkommen till Sigtuna kommun.Äldre och Omsorgsförvaltningen ansvarsområden är:Myndighetsutövning enligt SoL och LSSÄldreomsorgOmsorg för personer med funktionsnedsättningSocialpsykiatriHälso- och sjukvård samt primärvårdsrehabilitering inom särskilda boendeformer och daglig verksamhet.2020-08-24Kontaktpersonen fungerar som en vän vid ett par tillfällen per månad och har viss telefonkontakt däremellan. Syftet med stödet är att personen med funktionsnedsättning ska få ett större socialt nätverk och kunna komma ut på aktiviteter. När och var ni träffas och vad ni ska hitta på bestämmer ni tillsammans.Vi söker en trygg kvinna som vill hjälpa en annan kvinna i 50 års åldern med psykisk funktionsnedsättning till ett mer aktivt liv. Uppdraget kan innebära att fika, ta skogspromenader, göra utflykter, samtala, gå på bio och mycket mer.Ersättning: Uppdraget är ideellt, men du får ersättning (arvode och omkostnadsersättning) för din insats. Träffarna är 2 gånger per månad ca 2-4 timmar per gång.Som kontaktperson kommer du göra en viktig och värdefull insats!För att lyckas i uppdraget behöver du ha tålamod och empati samt visa stort engagemang för människor och vilja skapa en relation som varar under en längre tid.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-07Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 15330167