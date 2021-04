Kontaktlinsoptiker - Göteborg, Östra Hamngatan 50 - Synoptik Sweden AB - Optikerjobb i Göteborg

Synoptik Sweden AB / Optikerjobb / Göteborg2021-04-14Gillar du att ständigt utvecklas i din roll som optiker? Vad bra! Vi på Synoptik lägger stor vikt vid vidareutbildning av våra optiker. Kanske är du vår nästa medarbetare?Nu söker vi en optiker till vår butik på Östra Hamngatan 50 i Göteborg där du välkomnas till en grupp som består av en butikschef, optikerassistenter samt andra optiker som du har ett tätt samarbete med. Som optiker hos Synoptik erbjuder vi dig en spännande arbetsplats med möjligheten att påverka din vardag och din egen utveckling. Du arbetar i första hand med syn- och linsundersökningar med variation av arbete i butik.Vi söker dig som vill hjälpa människor att hitta den bästa lösningen utifrån just den personens behov. På Synoptik har du som optiker i snitt 30 minuter till varje synundersökning där mätningar och förarbete ofta utförs av dina kollegor ute i butiken. Ni som team arbetar tillsammans för att skapa goda kundrelationer och uppnå butikens försäljningsmål.Vi på Synoptik erbjuderMöjligheten till en individuell och yrkesmässig utveckling t.ex. via Synoptiks treåriga utbildningsplan för optiker som genererar minst 36 CET poäng på tre år.Möjlighet att arbeta med ett brett produktutbud av hög kvalitet.En del i ett internationellt framgångsrikt företag med fokus på ögonhälsa och som alltid sätter kunden främst.Ett företag som bryr sig om andra genom att årligen bidrar med pengar till forskning och aktivt jobbar med välgörenhet.Regelbundet kunskapsutbyte mellan våra butiker och kollegor.Friskvårdsbidrag, tjänstepension och många andra fina förmåner.Som anställd hos oss har du även den unika möjligheten att följa med på en av våra biståndsresor med Optiker utan Gränser och bidra på plats.2021-04-14Vi söker dig som är utbildad optiker med kontaktlinsbehörighet. På Synoptik lägger vi stor vikt vid vår kvalitetsnorm och därför tror vi att du är kvalitetsmedveten samt att du kan förmedla din kliniska kompentens till både kollegor och kunder.Då ditt arbete innebär mycket kundkontakt tror vi även att du är kommunikativ och att du agerar serviceinriktat i alla lägen med målet att erbjuda en helhetslösning till våra kunder. Som optiker hos Synoptik är man en del av sitt säljteam och känner glädje i att skapa lyckosamma kundmöten och jobba mot uppsatta mål.Sök tjänsten redan idag!Anställningen är tillsvidare och på heltid, alternativt deltid, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår butikschef Jenny Springare Karlsson - 031-13 14 77.Följ oss gärna på sociala medier, vi finns på LinkedIn och såklart på Instagram- där heter vi @livetpasynoptikVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-07-29Synoptik Sweden AB5690656