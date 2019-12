Konsultuppdrag: Strateg socialt ansvarstagande, Stockholm - Shaya Solutions AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Shaya Solutions AB

Shaya Solutions AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2019-12-21Om konsultuppdragetOrt: Stockholm, VasastanVaraktighet: Start: 2020-01-12, Slut: 2021-01-31Ansök senast: 5 januari 2020Omfattning: 75%. Uppdragets omfattning bedöms vara upp till ca 75 %. Omfattningen under ett inledande skede fastställs vid kontraktstecknande.OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skallkraven för att vi öht. ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningStrateg inom socialt ansvarstagande ska inledningsvis ansvara för att ta fram kontrollprogram/strategi för uppföljning av att leverantörerna uppfyller grundläggande arbetsrättsliga villkor (bl.a. lön, arbetstid, semester), ansvarsfullt företagande och uppföljning av underleverantörer.Du kommer att ingå i Hållbarhetsenheten som arbetar strategiskt inom hållbarhetsområdet, som expertstöd inom hållbarhetsfrågor, med hållbarhetsstyrning inom social och miljömässig hållbarhet, tillståndsprövning, omgivningspåverkan, och arbetsmiljö. Arbetet som strateg socialt ansvarstagande hos Kunden kommer även innebära ansvar för att ta fram strategi för uppföljning av Kundens uppförandekod i ett stort program inom Samhällsbyggnad.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Utbildning eller arbetslivserfarenhet som visar på kunskap om relevant lagstiftning, LUF, utstationering, skatter och arbetsmiljö.Arbetslivserfarenhet av att ta fram strategi/kontrollprogram för uppföljning av arbetsrättsliga villkor, ansvarsfullt företagande och uppföljning av underleverantörer.Erfarenhet av att samarbete med olika myndigheter kopplat till aktuella frågor, exvis Skatteverket, Arbetsmiljöverket, mfl.Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift, för att på ett obehindrat sätt kunna genomföra samtliga förekommande arbetsuppgifter.Minst kandidatexamen från högskola eller universitet.Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):Erfarenhet av att genomföra revisioner/uppföljningar av leverantörer avseende arbetsrättsliga villkor och ansvarsfullt företagande.Universitets- och högskoleutbildning inom ekonomi och/eller social hållbarhet.Önskemål om personliga egenskaper:Kvalitetsmedvetenhet, kommunikativ, god samarbetsförmåga, lyhördhet, "ordning och reda", effektiv, målinriktad, kan arbeta självständigt och kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.______________________Hur du vinner uppdragetSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsultförmedlare med fokus på ingenjörer, teknologer, ekonomer och jurister inom Energi, Samhällsbyggnad och IT.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag 12 månader med option på ytterligare +1 år2019-12-21Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-05Shaya Solutions AB5017183