Konsultuppdrag för legitimerad arbetsterapeut
VårdIX AB / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-06-29
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VårdIX Bemanning söker nu en legitimerad arbetsterapeut för ett spännande konsultuppdrag i Uppsala kommun.
Vill du arbeta i en varierad roll där du får möjlighet att göra skillnad för människors självständighet och livskvalitet? Nu söker vi en engagerad arbetsterapeut till ett längre uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård med placering i Nora/Linné.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som arbetsterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet omfattar bedömning, planering, genomförande och uppföljning av rehabiliteringsinsatser för patienter i särskilt boende och ordinärt boende.
I rollen ingår bland annat att:
Genomföra aktivitets- och funktionsbedömningar.
Planera och följa upp rehabiliteringsinsatser.
Förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel.
Handleda och ge råd till omvårdnadspersonal.
Dokumentera enligt gällande lagar och riktlinjer.
Samverka med sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare, undersköterskor och övriga professioner för att skapa en trygg och personcentrerad vård.
Uppdraget erbjuder ett varierat arbete där du får arbeta både självständigt och i nära samarbete med ett tvärprofessionellt team.
Om verksamheten
Placeringen är huvudsakligen inom Nora/Linné i Uppsala kommun.
Verksamheten omfattar rehabilitering för personer med långvariga rehabiliteringsbehov i både ordinärt boende och särskilda boendeformer. Du arbetar med att stärka individens självständighet, aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagen genom personcentrerade rehabiliteringsinsatser.
Uppdragsinformation
Ort: Uppsala
Verksamhet: Nora/Linné
Uppdragsperiod: 2026-08-13 – 2026-11-30
Omfattning: 90–100 %
Arbetstid: Dagtid, huvudsakligen mellan 07.00–16.00
Möjlighet till förlängning: Ja, upp till 12 månader.
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har ett personcentrerat arbetssätt och ett stort engagemang för rehabilitering och patientsäkerhet.
Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Hos VårdIX Bemanning får du:
En personlig konsultchef som finns tillgänglig under hela uppdraget.
Konkurrenskraftig ersättning och trygga villkor.
Stöd före, under och efter uppdraget.
Möjlighet till fler spännande konsultuppdrag runt om i Sverige.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Vänta därför inte med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till VårdIX Bemanning – där din kompetens gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: info@vardix.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), http://www.vardix.se
741 76 UPPSALA Jobbnummer
9984298