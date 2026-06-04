konsultfarmaceut
Morano BemanningsExperten AB / Apotekarjobb / Gävle Visa alla apotekarjobb i Gävle
2026-06-04
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Bli konsultfarmaceut hos oss!
Vi söker en receptarie för ett konsultuppdrag på annan ort, med en tjänstgöringsgrad på 85%.
Uppdragen är på 3–6 månader med möjlighet till förlängning. Start omgående.
Vi erbjuder
Boende vid behov
Konkurrenskraftig ersättning
Reseersättning
Restidsersättning
Flexibla uppdragPubliceringsdatum2026-06-04Om företaget
Morano BemanningsExperten AB är ett konsultbolag med över 10 års erfarenhet inom farmaceutisk bemanning. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga och hållbara samarbeten.
Om rollen
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie med erfarenhet från apotek eller läkemedelsverksamhet.
I rollen blir du en viktig del av verksamheten och bidrar med din kompetens och erfarenhet i det dagliga arbetet. Vi söker därför dig som är självgående, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
Vi ser gärna att du:
har god analytisk förmåga och kan identifiera risker, avvikelser och förbättringsområden,
arbetar proaktivt och lösningsorienterat,
har lätt för att skapa och utveckla goda samarbeten,
arbetar strukturerat och kan prioritera effektivt,
bidrar till hög kvalitet, patientsäkerhet och god service.Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag — urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka CV eller LinkedIn-profil via vår hemsida eller till:info@moranoexperten.sewww.moranoexperten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@moranoexperten.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Morano BemanningsExperten AB
(org.nr 559491-9507) Jobbnummer
9948835