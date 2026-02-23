Konsulter sökes för Software Download - Lastbilar
2026-02-23
Vi söker nu 6 konsulter till vårt Implementation Support-team som behöver öka sin kapacitet och leverans per vecka. Uppdraget passar dig som har god teknisk förståelse och erfarenhet av lastbilar och mjukvara. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående och sträcker sig till årsskiftet med möjlighet till förlängning!

Om tjänsten
Arbetet består främst av Software Download (SWDL) på lastbilar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot mjukvarupaket och ladda ner dessa i fordon
Genomföra EE-check
Testköra lastbil i cirka 1-2 timmar efter nedladdning
Utföra enklare felsökning
Säkerställa så hög drifttid (uptime) som möjligt på samtliga lastbilar
Vara fysiskt närvarande i Tuve och agera front office vid byggen i Pilot Plan
Målet är att leverera kompletta SWDL-aktiviteter för varje berörd lastbil med 100 % uptime som ambition. Vi arbetar snabbt, flexibelt och agilt - därför söker vi dig som trivs i en dynamisk miljö.
Vem är du?
Vi söker dig med följande bakgrund:
Kunskap inom mjukvara och/eller Release Management.
God lastbilskunskap, inklusive funktioner.
Förståelse för elektrisk arkitektur och kabelinstallation (wiring harness).
Erfarenhet av enklare felsökning.
C-körkort är ett krav.
Låter detta som ett uppdrag för dig?
Låter detta som ett uppdrag för dig?

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
