Konsulter sökes för Software Download - Lastbilar

Poolia AB / Datajobb / Göteborg
2026-02-23


Vi söker nu 6 konsulter till vårt Implementation Support-team som behöver öka sin kapacitet och leverans per vecka. Uppdraget passar dig som har god teknisk förståelse och erfarenhet av lastbilar och mjukvara. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående och sträcker sig till årsskiftet med möjlighet till förlängning!

Publiceringsdatum
2026-02-23

Om tjänsten
Arbetet består främst av Software Download (SWDL) på lastbilar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ta emot mjukvarupaket och ladda ner dessa i fordon

Genomföra EE-check

Testköra lastbil i cirka 1-2 timmar efter nedladdning

Utföra enklare felsökning

Säkerställa så hög drifttid (uptime) som möjligt på samtliga lastbilar

Vara fysiskt närvarande i Tuve och agera front office vid byggen i Pilot Plan

Målet är att leverera kompletta SWDL-aktiviteter för varje berörd lastbil med 100 % uptime som ambition. Vi arbetar snabbt, flexibelt och agilt - därför söker vi dig som trivs i en dynamisk miljö.

Vem är du?
Vi söker dig med följande bakgrund:

Kunskap inom mjukvara och/eller Release Management.

God lastbilskunskap, inklusive funktioner.

Förståelse för elektrisk arkitektur och kabelinstallation (wiring harness).

Erfarenhet av enklare felsökning.

C-körkort är ett krav.

Låter detta som ett uppdrag för dig?

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5849".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Emilia Malm
emilia.malm@poolia.se

Jobbnummer
9757474

