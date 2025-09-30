Konsultenhetschef inom IT
Combitech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en konsultenhetschef inom IT till Combitech Stockholm. I denna roll delar du tiden mellan att leda din konsultenhet och att själv jobba som konsult vilket gör att du kan utvecklas som ledare utan att tappa närheten till tekniken. På Combitech får du i din vardag göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle. Vi erbjuder utmaningar i det digitaliserade samhällets absoluta framkant. Hos oss får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt trygghet och balans i livet.
Din roll som konsultenhetschef
Som konsultenhetschef leder du en grupp om cirka 10 konsulter, där några sitter på uppdrag hos kund och andra ingår i in-house-projekt. I chefsrollen ingår personalansvar vilket bland annat inkluderar gruppens och individens kompetensutveckling, medarbetarsamtal och lönesättning. Du kommer att ingå i resultatenhetens ledningsgrupp som tillsammans ansvarar för enhetens resultat, beläggning, försäljning och utveckling.
Utöver ledarrollen jobbar du själv som konsult under större delen av tiden. Uppdragens karaktär och längd varierar men innebär att du antingen arbetar i något av våra egna åtagandeprojekt eller hos våra kunder med uppdrag i projekt. Exempel på roller är systemutvecklare, arkitekt, projektledare eller interimschef. Du kommer tillhöra vårt kontor i Stockholm, Alvik. På Combitech kommer du att få möjlighet att anpassa innehållet i din roll utifrån dina förutsättningar.
Rollen är omväxlande och utvecklande och du kommer att tillhöra ett engagerat gäng som värdesätter personlig utveckling, samverkan och balans mellan arbete och fritid.
Vem är du?
För att passa i rollen ser vi att du i grunden har en utbildning på högskole- eller universitetsnivå samt erfarenhet och intresse av ledarskap. Vi ser att du jobbat flera år, där du har hunnit skapa dig god förståelse för olika tekniker hur du ska applicera dem i förhållande till uppdrag och projekt. Vi ser att du har jobbat i olika ledarroller, exempelvis projektledare, scrum master eller team Lead. Du har ett stort engagemang för att coacha och utveckla såväl dina medarbetare som dig själv.
Som konsultenhetschef är du en viktig kulturbärare på Combitech och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är engagerad och lyhörd, med stor ansvarskänsla och affärsmässighet. Då kompetensutveckling är en kärnfråga hos oss ser vi gärna att du har ett coachande förhållningssätt och ett genuint intresse att ge stöd åt dina medarbetare att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor. Oavsett bransch arbetar samtliga våra kunder med avancerad teknik och drivs av den tekniska utmaningen, något vi hoppas även du gör.
Vi söker dig som tycker att det är spännande att vidareutveckla en verksamhet tillsammans med dedikerade och passionerade kollegor. Vår vardag präglas av en flexibilitet att möta förändringar för att matcha kundernas behov och önskemål. Vi diskuterar ständigt nya tekniker och områden för att kunna hjälpa våra kunder att möta framtida utmaningar och förutsättningar.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi arbetar främst med kunder inom försvarssektorn och industrin. Vi vill ständigt öka vår förmåga att möta och överträffa de krav som ställs i ett osäkert omvärldsläge. Vi är specialister på våra kunders unika behov och vi accelererar kundens utveckling genom att skapa team med rätt kompetens, tydligt driv och en passion för uppdraget. Hos oss får du vara med och utveckla ditt ledarskap för att möta kraven i framtidens samhälle.
Vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW ingår som en naturlig del i din anställning. Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till såväl personlig som professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!
Kontakt/rekryterande chef: Petra Charlotte Arrenäs, petracharlotte.arrenas@combitech.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9533817