Konsultchef Industri till Clockwork Skellefteå
2026-04-11
Publiceringsdatum2026-04-11Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Vill du ha en operativ och varierad roll där du kombinerar affärer och relationsbyggande? Nu söker vi en konsultchef inom industrin till vårt kontor i Skellefteå.Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du nära industrikunder och hjälper dem att få rätt kompetens på plats när behov uppstår. Du har en tät dialog med både nya och befintliga kunder och bygger relationer som gör att du förstår deras vardag och utmaningar.
Du arbetar också med att hitta, matcha och tillsätta konsulter till uppdrag, och har ansvar för dina konsulters vardag ute hos kund. Det innebär att du följer upp hur det går, fångar upp det som behövs och ser till att samarbetet fungerar på riktigt.
En viktig del av jobbet handlar om att få ihop helheten i en rörlig vardag. Du säkerställer att uppdrag fungerar som de ska, att rätt personer är på plats och att både kund och konsult har rätt förutsättningar - inklusive att avtal och villkor är korrekta och följs upp på ett tryggt och strukturerat sätt.Profil
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera affärsmässighet med relationsskapande och ledarskap. Du är driven, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i mötet med människor. Du motiveras av att få saker att hända och av att se konkreta resultat av ditt arbete, samtidigt som det är viktigt för sig att saker utförs rätt.
Erfarenhet från industrin, bemanning eller liknande kan vara meriterande, men viktigast är din personlighet, din förmåga att bygga relationer och skapa affärer samt din känsla för ordning och reda!
Att du kan kommunicera på svenska och engelska är ett krav, samt att du har B-körkort.Så ansöker du
Känns det här som helt rätt utmaning för dig? Vad kul! Då vill vi verkligen få veta mer om dig. Börja med att skicka in din ansökan via www.clockworkpersonal.se
så snart som möjlig, dock senast 3 maj. Har du frågor om tjänsten? Hör till Britta Larsson på 073-3512773. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Bäckgatan 1 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Norra Norrland AB Kontakt
Britta Larsson britta.larsson@clwork.se +46 73 351 27 73 Jobbnummer
