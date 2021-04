Konsultansvarig säljare - Adding People AB - Säljarjobb i Jönköping

Adding People AB / Säljarjobb / Jönköping2021-04-06VILKA ÄR VI?Kvadrat är ett konsultföretag med motiverade spetskonsulter. Vi verkar som kompetens- och resursförstärkning i kundernas företag och erbjuder tjänster inom management, IT och IoT. Alla våra konsulter har engagemang, problemlösningsförmåga och får saker gjorda - vi är konsultbranschens entreprenörer.Vi är stolta över att vi fortsätter att växa, även under tider som är tuffare. Men tuffa tider ger nya möjligheter och det är här du kommer in - för att utveckla kundrelationer och hitta ännu fler affärer! Vi är övertygade om att vår starka kultur bygger vår gemensamma framgång. Vi hjälps åt, är generösa och utvecklas tillsammans.VAD ERBJUDER VI?Du kommer att få möjlighet att driva sälj och utveckling inom vårt affärsområde för IoT och digitala tjänster mot den privata sektorn i Jönköpingsregionen, vilket kan gälla allt från interna arbetssätt, nya kreativa lösningar till anpassning av våra marknadserbjudanden.Kort sagt, arbetet handlar om att skapa nya affärer, utveckla befintliga kunder och säkerställa att Kvadrats konsulter även fortsättningsvis betraktar sig som Sveriges lyckligaste konsulter. Du coachar och leder ett team med mycket erfarna IT- och verksamhetskonsulter där alla är egenföretagare, vilket är en unik affärsmodell som vi drivit i mer än 30 år. I ditt kundansvar får du hantera konton inom mestadels den privata sektorn. Du har möjlighet att påverka hur du lägger upp din vardag - så länge du gör det med engagemang, kreativitet och en vilja att göra saker tillsammans.Vill du vara med och bygga Kvadrat 2.0 i Jönköpings län tillsammans med oss? Hör av dig!DETTA KAN DU.Rollen som konsultansvarig säljare innebär att du både är kundansvarig säljare och en erfaren coachande ledare. Du har arbetat med försäljning inom teknik och/eller IT-branschen, gärna mot den privata sektorn. I botten har du en akademisk eftergymnasial examen inom marknad/försäljning, alternativt IT/teknik.Du har förmodligen verkat i ett konsultföretag och har ett etablerat kontaktnätverk i regionen. Någon gång i tiden har du kanske haft eget företag inom området, på egen hand drivit utvecklingsfrågor inom nya områden eller ett genuint intresse av entreprenörskap.Du kommer att ha en hel del omväxlande arbetsuppgifter så därför vill vi gärna att du känner dig trygg inom följande områden:Affärsutveckling och försäljning till nya och befintliga kunder.Rekrytering av nya konsulter som vill verka och utvecklas i en annorlunda företagskultur och unik affärsmodell - egen men inte ensam.Tillsammans med konsulterna planera deras individuella utveckling samt skapa och genomföra olika teambuilding-aktiviteter för gruppen.Driva event för såväl konsulter som kunder.Du har varit ledare, gärna för konsultteam, och du har även arbetat med att sälja konsulttjänster eller annan typ av lösningsförsäljning.DETTA ÄR DU.Du trivs när du får arbeta i en bred roll, nära både kunder och konsulter. Att skapa resultat tillsammans med ditt team är något du stimuleras av. Du är verkligen en relationsskapare och för dig är det viktigt att kontinuerligt bygga vidare på ditt nätverk. Du är en trygg och prestigelös ledare, med mycket energi, driv och vilja. Vår kultur är stark och det är viktigt att du känner igen dig i vår vision och våra företagslöften.Det här är en riktigt utmaning - vad säger du, är du vår nästa Kvadratare och vill vara med på vår resa?BRA ATT VETA.Placering Jönköping.Du rapporterar till Mathias Bransmo, VD Kvadrat Jönköping.Tillsvidareanställning, heltid.Visa ditt intresse för tjänsten senast den 2 maj 2021, urval sker dock löpande.Ansvarig kontaktperson för rekryteringen är Cecilia Björkegren, 0707-90 64 45 eller Ida Jergell 0737-068080.Mer information om vår verksamhet finns på www.kvadrat.se 2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-02adding PEOPLE ABSödra Strandgatan 355320 JÖNKÖPING5674653