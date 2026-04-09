Konsult/Konsultteam inom Systemintegration & Automatisering (PropTech)
2026-04-09
UPPDRAG
Tänk om din kod var pulsen i framtidens hållbara städer?
Vi söker tech-visionärerna - en senior fullstack-konsult eller ett helt konsultteam - som vill bygga nästa generations ekosystem. Här handlar det inte bara om rader av kod, utan om att låta energi flöda smart, integreras sömlöst med faktureringssystemet, visualiseras tydligt och göra ett bestående avtryck på vår planet.
Om ResultsWork
ResultsWork är konsultplattform som skapar den optimala miljön för att matcha företag i behov av premiumkonsulter med erfarna specialister som söker högkvalitativa uppdrag.
Om uppdraget
Vi söker nu en eller flera erfarna konsulter inom systemintegration för ett affärskritiskt uppdrag inom PropTech-sektorn.
Kunden befinner sig på en resa för att modernisera sin hantering av energidata. Dagens faktureringsprocess innehåller manuella moment kring hantering av mätdata, och målet är att eliminera ineffektivitet och risk för fel genom att bygga en mycket skalbar och helt automatiserad faktureringslösning. Som tekniskt drivande i detta projekt kommer du/ni att leda transformationen - från datainsamling till färdig faktura.
Dina ansvarsområden
I denna hybridroll med bas i Stockholm kommer du/ni att ta ägandeskap för följande:
• Arkitektur & Analys: Analysera befintliga system och processer för att designa en robust målarkitektur för automatiserad fakturering.
• Datahantering: Utveckla och implementera säkra, effektiva lösningar för insamling och validering av energidata från IoT-enheter.
• Systemlogik: Bygga den bakomliggande logiken för beräkning av förbrukning och systembaserad debitering.
• Sömlös integration: Designa och implementera komplexa integrationer mellan den nya lösningen, existerande faktureringssystem och affärssystem (CRM).
• End-to-End-leverans: Ansvara för testning, kvalitetssäkring och slutlig driftsättning av systemet.
• Överlämning: Säkerställa långsiktig framgång genom gedigen dokumentation och kunskapsöverföring till kundens interna team.Publiceringsdatum2026-04-09Profil
• Senior kompetens inom systemintegration, automatisering och mjukvaruarkitektur (fullstack).
• Gedigen erfarenhet av att arbeta med dataströmmar, API:er och CRM-integrationer.
• Erfarenhet av PropTech, hantering av IoT-data eller system för energiförbrukning är starkt meriterande.
• Ett konsultativt förhållningssätt: du skriver inte bara kod; du analyserar affärsproblemet, föreslår den optimala arkitekturen och levererar en skalbar lösning.
Praktisk information
• Omfattning: Heltid (Konsultuppdrag)
• Plats: Hybrid (Stockholm)
• Upplägg: Öppet för en enskild senior konsult eller ett komplett team av experter.
Börja skapa verklig förändring.
Läs mer och ansök här: https://resultswork.co/assignments/a7166823-70a2-4be4-ac36-a5ff75a55deb
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
(org.nr 559546-8462), https://www.resultswork.co
Torsgatan
9843474