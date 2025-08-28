Konsult inom teleteknik

Vi söker en konsult inom teleteknik för uppdrag hos Trafikverket med swtatiuoneringsort i Sala.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och Arbetsområde
Sträckan Uppsala N - Avesta/Krylbo är av låg teknisk standard och riskerar att orsaka problem för tågtrafiken och medföra höga driftkostnader. Det förekommer spårinstabilitet på sträckan och som en följd har hastighetsnedsättningar utförts. Kontaktledning och hjälpkraft på sträckan är omodern med gamla bryggor och stolpar samt ett 2-fassystem för hjälpkraften som inte är anpassad efter moderna anläggningar. Projektet är uppdelat i 3 deletapper med olika skeden (entreprenad och projektering), projektet avses vara klart 2028.
Uppdraget består av att konsulten för kontraktsuppföljning ska bistå projektledningen med kompetens inom ett flertal kompetensområden. Detta för att beställaren ska kunna säkerställa byggherreansvaret och kravuppföljningen av entreprenadkontraktet. Uppdraget kräver att konsulten för kontraktsuppföljning har en oberoende ställning till kontrakterad entreprenör. Konsulten för kontraktsuppföljning är en kontraktspart till beställaren och inte till entreprenören. Konsulten för kontraktsuppföljning har inget mandat att företräda beställaren eller fatta beslut i frågor som rör de kontraktuella förhållandena mellan beställaren och entreprenören.
Krav (OBS, obligatoriska) a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. b. B-körkort. Minimikrav för produktionssakkunnig 1. Minst 5 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom järnväg från projekt med >70 MSEK i total omsättning. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. 2. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. c. Krav på 5 års arbetserfarenhet inom Teleteknik järnväg
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att konsulten arbetat som byggledare/byggplatsuppföljare för både signal, tele och kanalisation i samma uppdrag. Uppdraget ska ha slutförts under de 10 senaste åren För beställaren är det ett mervärde att offererad konsult genomgått kursen ATC Projektering vid Trafikverksskolan eller likvärdig utbildning För beställaren är det ett mervärde att offererad konsult arbetat som underhållsingenjör eller likvärdigt.Uppdraget ska ha slutförts under de 10 senaste åren Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
