Konsult inom Supplier Quality
2025-08-20
Därför är detta jobb för dig Därför att du vet att kvalitet inte startar vid fabriksporten - den börjar långt tidigare, hos leverantören. Du förstår att ett starkt leverantörsled är avgörande för att leverera produkter med högsta möjliga kvalitet, säkerhet och prestanda.
Som Supplier Quality Engineer är du en viktig länk mellan projektteam och leverantörer. Du bygger starka relationer, följer upp leverantörers arbete och säkerställer att rätt krav uppfylls genom hela leveranskedjan. Med din expertis stärker du både leveranser och kunders förtroende.
Vi har precis slagit upp dörrarna till våra nya, specialdesignade lokaler mitt i hjärtat av Linköping - en plats skapad för både fokus och gemenskap. Oavsett om du är ute på uppdrag eller jobbar från kontoret, är det här din fasta punkt - en trygg bas där vi möts, utvecklas och har roligt tillsammans.
I vårt kvalitets-team möts specialister inom kvalitet som delar kunskap, idéer och erfarenheter. Här bygger du inte bara din egen kompetens, utan också ett nätverk av likasinnade som brinner för kvalitetssäkring och ständiga förbättringar. Vi stöttar varandra, utmanar varandra och har roligt på vägen mot att skapa hållbara, säkra och högkvalitativa lösningar för våra kunder.
Du kommer bli en del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Ansvarsområden
Kvalificera leverantörer och deras tillverkningsprocesser
Granska och följa upp leverantörsdokumentation
Driva avvikelsehantering tillsammans med leverantörer - från rotorsaksanalyser till korrigerande och förebyggande åtgärder.
Genomföra leverantörsbedömningar och riskanalyser
Bidra till ständiga förbättringar i leverantörskedjan
Kvalifikationer Vi söker dig som är analytisk, noggrann och har lätt för att bygga starka samarbeten. Du trivs i gränslandet mellan teknik, process och människor - och motiveras av att påverka kvaliteten i hela leveranskedjan.
Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Ingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, produktionsteknik eller motsvarande.
Minst 3-5 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri, gärna med leverantörsfokus.
Intresse för och erfarenhet av produktion, design, kvalitet eller inköp.
God förståelse för kvalitetsstandarder som ISO 9001 och/eller branschspecifika krav såsom EN 9100, IATF 16949 eller CE-märkning.
Erfarenhet av kvalitetsverktyg som 8D, 5 Why, FMEA eller PPAP.
Vana att arbeta med internationella leverantörer och förståelse för kulturella skillnader i leverantörssamarbeten.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vissa uppdrag kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär att en godkänd säkerhetsbrövning kan krävas.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Tanneforsgatan 3 i Linköping. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-09-21. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
