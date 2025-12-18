Konsult inom Robust kommunikation
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning av jobbet
Vi söker dig som vill arbeta brett inom telekomområdet och ta en koordinerande roll i projekt som gör skillnad. Som generalist får du möjlighet att bidra i flera teknikområden och vara länken mellan kund, teknik och projekt.Kvalifikationer
I den här rollen blir du en nyckelperson som ser helheten. Du kommer att arbeta med projektledning och teknisk koordinering inom telekom, där uppdragen kan spänna över flera områden - från mobilnät och IP-infrastruktur till robusthet och driftsäkerhet. Du behöver inte vara expert på allt, men du ska ha förmågan att förstå, samordna och driva projekt framåt.
Har kundfokus, eget driv och är nyfiken på att ta dig an olika typer av uppdrag
Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att skapa struktur i komplexa projekt
Har en relevant teknisk utbildning (lägst högskoleingenjör) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av projektledning eller teknisk koordinering
Kunskap inom ett eller flera av följande områden:Telekommunikationsnät (4G/5G/IoT/RAN), molntjänster, IP-nät, datacenter.
Robusthet och driftsäkerhet - helhetsperspektiv, standarder och föreskrifter.
Erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet, myndighet, försvar eller försvarsindustri.
Säkerhetsprövning & Utbildningsverifiering
Våra uppdrag är varierande och vissa finns inom säkerhetsklassade områden, vilket innebär att du kan behöva genomgå en säkerhetsprövning innan du börjar hos oss. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning innan anställning.
Kontaktperson för frågor:
Kontaktuppgifter för frågor:
Lina Wallensten, Sektionschef Robust Communicationlina.wallensten@afry.com
Ellinor Danielsson, Rekryteringspartnerellinor.danielsson@afry.com
Sista ansökningsdag 15 januari 2026. Urval och intervjuer kommer påbörjas under januari månad.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
