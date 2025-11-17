Konsult inom Life Science
2025-11-17
Därför är detta jobb för dig Här blir du en del av regionens främsta Life Science-konsulter och ett bolag med lång erfarenhet inom branschen. Vi bidrar tillsammans med våra kunder till att förbättra människans liv och livskvalitet genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet.
Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med din närmsta ledare om dina utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan som passar dig och dina ambitioner. Därtill blir du en del av ett team med kunniga kollegor som både har roligt tillsammans och hjälper varandra i uppdrag och projekt. Kontorets placering i Uppsala Business Park ger oss även närhet till intressanta dialoger och föredrag med andra kunder samt tillgång till flertalet aktiviteter som anordnas.
Du blir en del av vårt affärsområde inom Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Arbetsuppgifter Hos oss finns möjligheter till varierande och utvecklande uppdrag hos våra kunder inom Life Science. Vår bredd av kunder gör att vi utifrån dina erfarenheter, egenskaper och ambitioner hittar ett uppdrag där du trivs och din expertis kommer tillrätta. Du kommer exempelvis arbeta inom något av följande områden:
validering/kvalificering
QA
QA IT/datoriserade system
projektledning
processteknik
produktionsutveckling
Kvalifikationer Vi söker dig som har en förmåga att arbeta förbättringsorienterat och som är lösningsfokuserad. Du trivs också med att dela erfarenheter och kunskap med kollegor. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin eller den medicintekniska branschen inom ex. validering, processteknik eller QA
Vana av att jobba enligt GMP
utbildning inom exempelvis bioteknik, kemiteknik, maskinteknik, medicinteknik eller motsvarande
Du har flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Uppsala, Rapsgatan 7E. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-12-14. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Orfanidou, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
