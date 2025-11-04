Konsult inom Funktionell Säkerhet
2025-11-04
Därför är detta jobb för dig
För att du drivs av att göra världen till en säkrare plats och vill vara en del av ett stöttande och kompetent team. Är du den som ser hur saker kan göras bättre och har idéer om hur man kan göra processer följsamma, tydliga, säkra och lättförståeliga? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Funktionell säkerhet är ett tvärvetenskapligt område som bidrar till utvecklingen av säkrare elektroniska produkter för vårt samhälle. Det har blivit allt viktigare i vår digitala tidsålder, där ökade trender inom automation, uppkoppling och elektromobilitet har ökat vårt beroende av sårbara cyber-fysiska system.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av vårt team inom Funktionell Säkerhet, där du arbetar i i tvärfunktionella team med funktionell säkerhet för våra kunder. I teamet stöttar vi varandra och utvecklar vår kunskap gemensamt. Kunderna finns inom tillverkande industrier såsom energi, försvar och fordonsindustri. Du kommer att arbeta i varierande projekt och delta i olika kompetensinitiativ under din karriär på Knightec Group.
Dina arbetsuppgifter blir att:
Utveckla och förbättra säkerhetskoncept och processer: säkerställa att processer för inbyggda system är följsamma, säkra och användarvänliga.
Arbeta i tvärfunktionella team i projekt inom funktionell säkerhet.
Utveckla nya processer och säkerhetskoncept samt utbilda organisationer.
Hjälpa våra kunder att uppnå optimerad efterlevnad av funktionell säkerhet.
Vissa uppdrag kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning kan krävas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och trivs i att arbeta i reglerade verksamheter. Vi ser även att du har:
Ingenjörsutbildning inom elektronik eller motsvarande
Stort intresse för processutveckling, arbetssätt och funktionell säkerhet
Erfarenhet från liknande roll inom tillverkande industri, meriterande med erfarenhet inom energi eller försvarssektorn
Erfarenhet av verifiering eller validering av mjukvara eller inbyggda system enligt gällande standarder
God förståelse för modellbaserad systemutveckling och kravbaserad produktutveckling
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Förutom att spela en avgörande roll i att forma framtiden, kommer du att få stor flexibilitet att forma din roll och fokusera på de delar du själv tycker är mest intressanta. Du kommer att ha en personlig utvecklingsplan, och vi hjälper dig att bygga din karriär genom nära samarbete och teamarbete - vilket ger dig möjlighet att arbeta och lära tillsammans med några av de mest kompetenta yrkespersonerna i branschen.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Göteborg, Fabrikstorget 1, CityGate. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-12-07. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Orfanidou, Talent Acquisition Partner.
