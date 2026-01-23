Konsulent Till Sami
2026-01-23
Vill du arbeta för musikens rättigheter i hjärtat av vår verksamhet? Vi söker en självständig konsulent som trivs ute på fältet och vill säkerställa att artister får betalt när deras musik skapar värde i offentliga miljöer över hela Sverige.
OM TJÄNSTEN
Som Konsulent är du SAMI:s förlängda arm ute på fältet. Din roll är att identifiera och dokumentera musikanvändning hos allt från restauranger och gym till butiker och andra offentliga miljöer. Du arbetar för att musiker och artister ska få sin rättmätiga ersättning, vilket gör ditt arbete till en avgörande del av musikekonomins kretslopp.
Du blir en del av ett engagerat team på tio personer. Medan innesäljarna sköter den första kontakten via brev, är det du som tar vid på plats för att validera behovet av licensiering. Du arbetar självständigt men har nära kontakt med kontoret för uppföljning och stöd.
Vad SAMI erbjuder
• Förmåner: Konsertbidrag, lunchförmån (Edenred), friskvårdsbidrag och tillgång till eget gym.
• Flexibilitet: Möjlighet att själv styra och planera din arbetsdag. Då vi utgår från verksamheternas öppettider kan arbetsdagarna ute på fältet ofta börja senare (runt kl. 10-11) och sträcka sig fram till kvällen (kl. 17-19).
• Utrustning: Tillgång till förmånsbil eller milersättning vid användning av egen bil.
• Unik miljö: En arbetsplats i det anrika Nalenhuset mitt i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra kundbesök och specifika kontrolluppdrag utifrån planerade besökslistor.
• Besöka verksamheter för att identifiera musikanvändning samt validera teknisk utrustning och högtalarplacering.
• Dokumentera dina fynd och observationer i realtid via vår app direkt in i affärssystemet Salesforce (Ringo).
• Självständigt upprätta effektiva besöksplaner i samråd med Head of Sales and Marketing samt bidra med förslag för att utveckla våra processer och verktyg.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker en trygg, ärlig och ansvarstagande person som vi kan lita på i alla lägen. Du är bekväm med att arbeta självständigt och har förmågan att navigera smidigt i olika typer av miljöer. Vidare ser vi att du har:
• Vana av att arbeta ute på fältet, ditt primära arbetsområde är Stockholm, men du trivs även med planerade resor till andra städer runt om i landet (ca 1-2 resveckor per månad, oftast måndag till torsdag).
• God datavana, där erfarenhet av Salesforce ses som ett stort plus.
• Förmåga att anpassa arbetstiderna efter verksamheternas öppettider, vilket innebär att arbete under sena eftermiddagar och kvällar förekommer.
• En stabil och prestigelös inställning där du ser rollen som en långsiktig del av din karriär.
• B-körkort och mycket goda kunskaper i svenska.
Ansökan och rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och alla frågor rörande tjänsten skickas till dem.
I din ansökan efterfrågar vi ett CV samt ett personligt brev där du tydligt beskriver din motivation för tjänsten och varför just du passar för rollen som Konsulent.
Vi tillämpar löpande urval. Processen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att hitta kandidaten med högst potential samt främja jämlikhet och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SAMI arbetar inom ramen för Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och ser till att artister och musiker får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt. SAMI samarbetar med både svenska och internationella organisationer för att skydda och stärka upphovsrätten. Läs mer här: SAMI | Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation Varaktighet, arbetstid, etc.
