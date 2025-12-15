Konstruktör till Siemens Energy
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-12-15
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.
Dina arbetsuppgifter Vi på Skill söker en Konstruktör till Siemens Energy i Finspång som ska arbeta inom turbinkontruktion. Avdelningen utvecklar några av de mest avancerade komponenterna i gasturbiner - från precisionsgjutna turbinskovlar, ledskenor och värmesköldar till smidda turbinskivor. Här kombineras högteknologi med innovativ design för att säkerställa hög prestanda och hållbarhet. Siemens Energy söker en konstruktör som kan driva ärenden från produktion och hantera felrapporter. Tillsammans med våra R&D-specialister inom kylning och hållfasthet ansvarar du för att utreda och åtgärda avvikelser på turbindetaljer från både intern och extern produktion. Rollen inkluderar även felärenden från serviceavdelningen - från grundorsaksanalys till konceptutveckling, detaljkonstruktion, PDP-review och uppdatering av standardunderlag.Profil
Är civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik
Har erfarenhet av mekanisk konstruktion och CAD
Har erfarenhet av att arbeta med detaljritningar
Är drivande, kommunikativ och samarbetar väl med andra
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Några års erfarenhet som konstruktör är meriterande.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
alt. 011-470 53 01. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Skill info@skill.se Jobbnummer
9645640