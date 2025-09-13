Konstruktör till ledande teknikföretag!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2025-09-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östersund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Har du passion för produktutveckling och teknik i framkant? Vi på söker nu en konstruktör för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Mattmar. Här får du möjligheten att arbeta i en global industrikoncern som är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som konstruktör kommer du tillhöra Technical Projects och ingå i ett team som består av konstruktörer och projektledare. Du kommer att spela en nyckelroll i att utveckla och optimera produktionslösningar. Du kommer att arbeta nära produktionen med att förbättra befintlig utrustning och konstruera nya maskiner, från koncept till färdig leverans. Här får du arbeta i nära samspel med projektledare och automationsingenjörer, samtidigt som du har en viktig länk till produktionen.
Du erbjuds
• En spännande roll i en teknikledande miljö med goda utvecklingsmöjligheter
• Tekniska utmaningar i ett sammansvetsat team med hög kompetens inom produktutveckling, konstruktion, automation och produktion
• Närhet till ett aktivt friluftsliv
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med maskin- och produktionsprojekt från enklare kringutrustning till avancerade automatiserade maskiner
• Ta fram ritningar och modeller i CAD-verktyg samt konstruera maskinkomponenter
• Delta i kravställning, konstruktion och driftsättning tillsammans med projektledare, automationsingenjörer och produktspecialister
• Felsöka, analysera och bidra till förbättringar i produktionen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik alternativt utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig
• Har kunskap i CAD-verktyg
• Har god teknisk förståelse och bakgrund från en tekniskt inriktad roll
• Är driven och nyfiken med goda förmågor i att vara strukturerad
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har
• Arbetat inom tillverkande industri
• Erfarenhet från en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9507378