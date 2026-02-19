Konstruktör till bolag i Kungsbacka
Vi söker nu en konstruktör till ett ettårigt vikariat under en föräldraledighet till vår kund. Rollen har tyngdpunkt på ritningsarbete och kundanpassade lösningar i projektform. Du blir en del av vår kunds konstruktionsteam och arbetar nära både teknik och övriga funktioner i verksamheten. Låter det som något för dig? Välkommen in med din ansökan!
Om rollenI den här tjänsten arbetar du främst med att ta fram och uppdatera tekniska underlag i CAD, med fokus på 3D-modellering och ritningsframställning. Du utgår från befintliga koncept och riktlinjer och anpassar lösningar efter kundens specifika behov och applikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Modellera och uppdatera 3D-konstruktioner samt ritningar i CAD (framför allt SolidWorks)
Utveckla kundanpassade lösningar baserade på tekniska krav och applikation
Ta fram och revidera teknisk dokumentation samt materiallistor
Arbeta tätt tillsammans med seniora konstruktörer, säljteam och produktion för att säkerställa genomförbara och kostnadseffektiva lösningar
Medverka i projekt från offertstadium till färdigt produktionsunderlag
Om dig
Vi söker dig som är i början av din yrkeskarriär och vill utvecklas vidare inom mekanisk konstruktion. Du har en god teknisk grund, är bekväm i CAD-miljö och drivs av att omsätta kundkrav till tydliga och väl genomarbetade konstruktionslösningar.
Vi tror att du:
Har en eftergymnasial utbildning inom mekanik/maskinteknik
Har cirka 1-3 års erfarenhet av mekanisk konstruktion
Har goda kunskaper i 3D-CAD, gärna i SolidWorks
Har förståelse för hur produkter tillverkas och används i praktiken
Arbetar strukturerat och noggrant och levererar kompletta, tydliga underlag
Har kunskap om vanliga tillverkningstekniker såsom svetsning, bockning och skärande bearbetning
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs i en teknisk miljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete är avgörande. Du är trygg i din kompetens, tar ansvar för ditt arbete och har lätt för att kommunicera med både produktion och teknik. Du tycker om att bidra med förbättringar och dela med dig av din kunskap till andra.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Kungsbacka
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
