Konstruktör Med Systemansvar - Seapattern

SeaPattern revolutionerar vattenkraften med modulära, flytande hydrokinetiska turbiner som ökar energiproduktionen - utan ny infrastruktur och utan miljöpåverkan.
När bolaget tar nästa steg mot kommersialisering söker vi en Konstruktör som vill vara med och utveckla banbrytande teknik och skapa hållbara energilösningar för världen.
Huvudsakliga ansvarsområden Som Konstruktör med systemansvar arbetar du från idé och konceptutveckling till färdiga produktionsunderlag. Du kommer ta fram detaljerade 3D-modeller, CAD-konstruktioner och sammanställningsritningar för turbinsystemet och dess tillhörande komponenter.
Du arbetar nära hela ingenjörsteamet för att säkerställa att alla konstruktioner uppfyller krav på prestanda och tillverkningsbarhet och tvärfunktionellt samarbete är avgörande när du optimerar turbinsystem och komponenter avseende mekanisk hållfasthet och livslängd.
I ditt arbete har du kontinuerlig dialog och nära samarbete med både kunder och leverantörer.
Du kommer även att:
Ta fram konstruktioner för prototypframtagning, testning och produktion samt säkerställa att de uppfyller alla funktionella krav.
Stödja konstruktionsgranskningar och vidareutveckla konstruktioner baserat på feedback från tester.
Säkerställa korrekt och uppdaterad konstruktionsdokumentation samt att alla ändringar tydligt återspeglas i produktplaner.
Säkerställa att alla konstruktioner är möjliga att tillverka med hänsyn till tillverkningsbegränsningar, kostnadseffektivitet och enkel montering.
Ditt bidrag till SeaPatterns team Du trivs och arbetar effektivt i tvärfunktionella team, kan tydligt kommunicera dina konstruktionsidéer och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har också en stark drivkraft att lära och att aktivt bidra till produktutveckling.
God förståelse för mekaniska principer, inklusive hållfasthetsanalys, termisk prestanda och materiallära, är nödvändig. Du har ett starkt öga för detaljer och förmåga att ta fram konstruktioner som är praktiska och möjliga att tillverka.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen i maskinteknik, produktutveckling eller närliggande område.
Minst 5 års erfarenhet av mekanisk konstruktion med starka CAD-kunskaper (SolidWorks, Siemens NX, AutoCAD eller liknande).
Erfarenhet av konstruktion av roterande mekaniska system såsom växellådor, axlar, lager och relaterade komponenter.
Erfarenhet av produktutveckling och marina system är meriterande.
Svenska samt engelska flytande i tal och skrift är ett krav.
SeaPatterns kontor är beläget i Linköping där tjänsten också är placerad.
Vad vi erbjuder En nyckelroll i ett växande team med stort ägandeskap och en möjlighet att vara med och utveckla banbrytande teknik och skapa hållbara energilösningar för världen.
Din ansökan I denna rekrytering samarbetar vi med Skill. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Johansson på 070-852 32 36 eller lena.johansson@skill.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
