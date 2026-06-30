Konstruktör inom Systemintegration
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Nyköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Nyköping
2026-06-30
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din Roll
Hos oss får du möjligheten att vara med och bidra till att utveckla ett av världens mest avancerade flygplanssystem. Detta genom att ha en central roll i att integrera och installera missionsystem i våra flygplan. Vi på Special Mission Regional Aircraft utvecklar och underhåller Airborne Early Warning Systems (AEW), samt underhåller Saabs civila flygplan. Systeminstallation ansvarar för att integrera och installera de olika system och modifikationer som uppkommer i verksamheten. Hos oss ges möjlighet att bredda sig i sin roll samt att ta sig an nya ansvarsområden över tid. Det går att gå mot en ledarskapsroll eller teknikledarroll. Dessutom finns det flera sidospår tillgängliga inom t.ex. förbättringsarbete samt innovation- och teknikutveckling.
Som konstruktör inom systeminstallation hos oss får du möjligheten att arbeta med avancerad teknik och samtidigt ta nästa kliv i din personliga utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta utveckling och definiering av:
Stödstrukturer
Apparathyllor
Kablagedragning och signalseparering
Du kommer att samarbeta och kommunicera med olika discipliner såsom grundflygplanssystem, skrovkonstruktion, avionik- och systemutvecklare, hållfasthet, vikt och balans, produktionsingenjörer samt montörer. Vid behov kan det även förekomma kontakter med underleverantörer, partners och kunder.
Placeringsort, Nyköping Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som är noggrann, flexibel, nyfiken och teknikintresserad. Du kommer att vara en del av ett dynamiskt och professionellt team där samarbete och öppenhet är centrala värderingar. Vi är nyfikna på dig som har tidigare erfarenhet.
Vi ser gärna att du har:
Utbildningsbakgrund som ingenjör eller från annan relevant eftergymnasial utbildning.
Kunskaper i programvaror som Catia V5, Capital Logic, PDM-system och Microsoft Office.
Meriterande:
Pilotutbildning eller erfarenhet inom flygbranschen
Arbetslivserfarenhet som konstruktör, designer, systemutvecklare, beräkningsingenjör eller montör.
För att passa in i vår arbetskultur är det viktigt att vara samarbetsvillig, öppen och anpassningsbar. Vi tror på en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och skapar en positiv atmosfär där idéer och innovation kan blomstra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Skavsta Flygplats (visa karta
)
611 92 NYKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9985691