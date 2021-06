Konstruktör - Modine Söderköping AB - Maskiningenjörsjobb i Söderköping

Modine Söderköping AB / Maskiningenjörsjobb / Söderköping2021-06-30KonstruktörDina arbetsuppgifter kommer att bestå av orderkonstruktion och beredning. Till hjälp har du hela tiden ditt team, som kommer se till att du utbildas på våra produkter och utvecklas inom området. Det är viktigt att du tycker om att samarbeta i team med andra. Din utmaning i rollen är att förstå hur våra konstruktioner hänger ihop och vikten av att leverera ritningar och beredningar av hög kvalitet.Dina ansvarsområdenOrderkonstruktion och beredningAnsvara för underhåll av ritningar och produktionsberedningArbeta med förbättringar av produkter med syfte att upprätthålla rätt kvalitetsnivå och en konkurrenskraftig kostnadsbildBistå med support till andra avdelningar inom företaget2021-06-30Högskoleutbildning inom relevant område, ex. maskiningenjör eller motsvarande arbetslivserfarenhetTeknisk kunskap och erfarenhet av tillverkning och maskinteknikKunskaper i CAD med 2D och 3DErfarenhet av ISO 9001 och 14001-standardGoda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett kravVi söker en person som är drivande, strukturerad och tycker det är spännande med utveckling och förbättringsarbete. Vi vill att du är lösningsorienterad, samt vid behov är prestigelös för att vara behjälplig i praktiskt arbete.Vi hoppas att du vill bli en del av vårt företag, där vi samarbetar nära mellan avdelningar, där stämningen är mycket god och där det finns möjlighet att engagera sig och umgås även utanför arbetet för den som vill.Välkommen med din ansökan!Modine Manufacturing Company har 6.400 medarbetare i 16 länder. Modine Söderköping AB utvecklar och tillverkar värmeväxlare för inomhusventilation och indirekt kylning av industriella applikationer. I Söderköping är vi ca 200 medarbetare. Vi har en stark värdegrund som präglas av ansvar, åtagande, osjälvisk prestation, integritet, samarbete och att utveckla andra. Our people - the reason for our successVi sätter även stort fokus på hållbarhetsarbete, vilket för oss innebär att driva vår verksamhet på ett sätt som tillgodoser våra intressenters långsiktiga behov. Att förbli lönsamma genom ständiga förbättringar. Att erbjuda ett klimat där medarbetarna trivs, utvecklas och vill bidra. Och att genom effektivare produkter och tillverkning, bidra till en positiv klimatutveckling. www.modine.com Sista dag att ansöka är 2021-08-20Modine Söderköping ABINDUSTRIGATAN 261481 Söderköping5839654