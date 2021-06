Konstruktör - Fagerhults Belysning AB - Maskiningenjörsjobb i Habo

Prenumerera på nya jobb hos Fagerhults Belysning AB

Fagerhults Belysning AB / Maskiningenjörsjobb / Habo2021-06-30Vill du vara med och skapa morgondagens belysningsprodukter i en bransch där teknikutvecklingen går mycket snabbt inom LED och ljusstyrning?Vill du få möjligheten att konstruera en komplett armatur från idé till industrialisering?Är du vår nya erfarna kollega på vår R&D avdelning som kommer bidra till utveckling av nya produkter till vårt standardsortiment.Fortsätt gärna att läsa!Som konstruktör på R&D kommer du att arbeta med nyutveckling av belysningsarmaturer, där våra Product Applications Managers står för specifikationen av produkterna. Produkterna som utvecklas ska ha hög kvalitet, lång livslängd, vara enkla att installera samt ha goda optiska egenskaperTill din hjälp finns ett simulerings team inom reflektor och linsutveckling, CFD-analys för värmehantering samt hållfasthetsberäkningar.Du arbetar i projektform utifrån Fagerhults utvecklingsprocess. Projekten drivs av projektledare och är tvärfunktionella med medlemmar från R&D, testlabb, inköp, kvalité och produktion.Vi tror stark på "hands on" som en metod i utvecklingsarbetet och det finns en prototypavdelning som hjälper till att omsätta dina idéer till fysiska prover och blir ett naturligt bollplank i konstruktionsarbetet.Du är högskoleingenjör eller har motsvarande erfarenhet och är ansvarsfull och noggrann i ditt arbete. Du är en öppen person som tycker om att arbeta i grupp och motiveras av samarbete. Engagemang och positiv attityd ser vi som en självklarhet!Våra egenutvecklade detaljer framställs genom många tillverkningstekniker, med tyngdpunkt inom formsprutning, pressgjutning samt kantpressning, så har du materialkunskap inom plast, tunnplåt samt Al-gjutningar är det såklart meriterande.Utöver Fagerhults egen plåtverkstad har vi leverantörer från hela världen, så att engelskan är lika bra som svenskan är av stor vikt.Vi arbetar i Solide Edge och Teamcenter och ser gärna att du är har tidigare erfarenhet av liknande CAD system samt PLM-system.Är du vår nya kollega? Vi ser fram emot att höra ifrån just dig och där vi så snart som möjligt tar emot din ansökan då vi i denna rekrytering tillämpar löpande urval.Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag med över 4 700 medarbetare i 28 länder.Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva belysningslösningar för professionella inomhus- och utomhusmiljöer. Ett brett utbud av produkter och lösningar som utvecklas med kunskap och insikt om ljusets positiva inverkan på människan i olika miljöer.Fagerhults portfölj av tretton varumärken har samtliga starka positioner på sina respektive hemmamarknader. De har en central roll i tillväxtstrategin för att nå en större marknadstäckning och öka våra marknadsandelarläs gärna mer We light up your world - Fagerhult GroupVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-30Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-01Fagerhults Belysning AB5838239