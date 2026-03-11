Konstruktör - Stockholm
Fortifikationsverket söker konstruktörer till den nybildade projekteringsenheten. Har du mångårig erfarenhet som
projekterande konstruktör av komplexa byggnader och vill du vara med och forma framtidens byggprojekt som bidrar till
Sveriges försvarsförmåga? Är det dig vi behöver? Vänta inte, sök tjänsten redan idag!
Fortifikationsverkets uppdrag är att tillgodose Försvarsmaktens och andra försvarsnära myndigheters behov av ändamålsenliga fastigheter. Vi bygger, äger, förvaltar och sköter driften i många olika typer av fastigheter och anläggningar. Projekteringsenhetens uppgift är att bedriva projektering i egen regi och verksamheten är under etablering. Vårt mål är att arbeta sammansvetsat över disciplingränserna för att ta fram koncept och förslag som från tidigt skede bevakar funktion, teknik och fysisk säkerhet. För att kunna ta oss an de projekt vi har framför oss behöver vi både bli fler och bredda vår kompetens inom fler teknikområden.
Din vardag som konstruktör
Som konstruktör kommer du att arbeta i multidisciplinära team tillsammans med bland annat projekteringsledare, arkitekter och
installationsspecialister och bistå med din specialistkompetens inom beräkning och framtagning av konstruktionslösningar. Du
projekterar byggnads- och anläggningsprojekt i alla projekteringsfaser inklusive tidiga skeden. Dina primära arbetsuppgifter handlar om
att räkna i olika beräkningsmoduler och ta fram konstruktionslösningar inom främst betong och stålkonstruktioner.
Kompletterade arbetsuppgifter kan förekomma och i din roll kommer du ha många interna och externa kontakter. Planerade resor inom Sverige kan ingå i tjänsten. Ordinarie arbetsuppgifter kräver att man arbetar på plats på kontoret. Tjänsten är för närvarande placerad på Lovön, men flytt till central placering i Stockholm genomförs under 2026.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller civilingenjörsutbildning med byggteknisk inriktning eller motsvarande utbildning och erfarenhet vi
bedömer likvärdig. Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom projektering av byggnadskonstruktion. Vidare har du omfattande
erfarenhet avseende konstruktionsberäkningsmetoder i relevanta programvaror och god kunskap i BIM-projektering. Mycket goda
kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Då tjänsten kan innebära resor krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektering inom sekretess- och säkerhetsklassade projekt, gärna inom försvars- och
fortifikationsområdet. Tidigare vana av projektering inom skydd, dynamiska beräkningar och explosionslaster, t.ex. i programvaror som
RFEM och WIN-Statik är det fördelaktigt om du har.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss krävs att du är tålmodig, lösningsorienterad, flexibel och relationsskapande. Du är kreativ, positiv och räds inte nya utmaningar. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. Svenskt medborgarskap samt körkort, klass B är ett krav.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Stockholm. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 6:e april 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chefer Emma Berggren, 010-44 45 750 eller Lars Eriksson 010-44 44 768 eller rekryteringsspecialist Oliver Ljungman 010- 44 45 806. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
