Konstruktionsledare - Tunga fordon

Företagsbeskrivning
Välkommen till våra lokaler på Lindholmen, en kreativ och öppen miljö där idéer och innovationer får blomstra. Här arbetar flera passionerade team som drivs av samma mål - att skapa framtidens fordon med starkt fokus på hållbar utveckling. Vi tar ständigt nya steg för att förbättra både prestanda och miljöpåverkan i våra projekt.
Vår verksamhet inom tunga fordon växer och vi söker därför dig som vill leda tekniska utvecklingsprojekt inom interiör- och/eller exteriör. Med inspirerande ledarskap och tydlighet blir du en nyckelperson i teamet. Du är strukturerad och har en förmåga att föra en professionell och tydlig dialog med både juniora och seniora ingenjörer. Du skapar förutsättningar för teamet att tillsammans nå sin fulla potential och leverera på topp.
Du har gedigen erfarenhet från tunga fordon och är van vid att arbeta med relevanta utvecklingsverktyg och processer. Din affärsmässighet gör dig till en trygg och engagerad ambassadör för Afry, där du med passion och ansvar leder projekt och kundrelationer framåt i en dynamisk och inkluderande miljö. Kvalifikationer
BSc, MSc eller liknande examen
Erfarenhet från fordonsindustrin, tunga fordon
Erfarenhet av produktutveckling och uppdragsledning
Konstruktionserfarenhet i Catia V5
Förståelse för branschspecifika utvecklings- och dokumentationssystem (t.ex. CAD/PDM, releaseprocesser)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Om du vill vara med och forma framtidens tunga fordon med ett team som värderar samarbete, tydlighet och hållbarhet, är detta rollen för dig. Vi ser fram emot att välkomna dig till oss!
Vid frågor gällande rollen? Kontakta vår sektionschef!
Jeanette Zakrisson - jeanette.zakrisson@afry.com
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
AFRY erbjuder även kollektivavtal med förmånliga pensionsavsättningar, utfyllnad av lön vid föräldraledighet samt en förmånsportal med mängder av företag knutna till oss. För oss är det viktigt att umgås med kollegor utanför jobbet och detta gör vi genom Club AFRY som anordnar alla sorters aktiviteter, exempelvis skidresor, lunchlöpning, teaterbesök, fester etc.
Vill du lära känna fler personer på AFRY och våra förmåner? Läs mer på länken: https://afry.com/en/join-us/get-know-us
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
