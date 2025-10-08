Konstruktionsansvarig till Ilmeg Products AB
2025-10-08
Har du en bred teknisk kompetens och trivs både med produktutveckling samt i dialog med kund? Är du van att arbeta i projektform och har erfarenhet av att arbeta nära produktion? Då kan rollen som Konstruktionsansvarig för Ilmeg Products AB vara rollen för dig!
Om Ilmeg Products AB
Ilmeg grundades 1971 och är ett bolag baserat på patent relaterat till stoftuppsamlarsystem för bergborrmaskiner. Ilmeg är verksamma över hela världen och är ett välkänt varumärke inom bygg- och gruvindustrin. Deras hållbara produkter och tjänster är kända för att vara av högsta kvalitet och ständigt tillföra värde för våra kunder.
Ilmeg har sin produktion och kontor i Nyköping men har idag kunder runt om i hela världen. Produkterna används för torrborrning vilket gör Ilmeg till en stark miljöprofil och ett bolag som tar ansvar.
Med nya ägare och en nytillträdd VD tar de nu avstamp framåt med sikte inställt på att växa bolaget till nästa nivå!
Om tjänsten som Konstruktionsansvarig
I rollen som Konstruktionsansvarig kommer du få en ledande roll hos Ilmeg där du blir en viktig länk både i kundsamarbeten och projekt samt internt i tät dialog med den egna produktionen. Du kommer att vara en viktig teknisk kompetens för Ilmeg där du förväntas kunna driva deras konstruktionsarbete "hands on" och bidra till produktutveckling samt kundanpassningar i kundunika projekt. Då Ilmeg idag producerar maskiner från råmaterial till färdiga produkter i egen regi där du får en unik möjlighet att samarbeta nära produktionen där du ser dina konstruktioner bli verklighet. Det gör det meriterande om du har förståelse eller kunskap för produktionsflöden för att underlätta övergången från ritning till produktion, i en tät dialog med deras Produktionsansvarige.
Du kommer även samarbeta nära Ilmegs VD, som ansvarar för försäljningen, där du i rollen som teknisk expert agerar projektledare och teknisk rådgivare i dialog med några av världens största maskintillverkare inom ex Gruva och Markarbete.
Rollen kommer ha en strategisk aspekt och du blir en del av Ilmegs Products ledningsgrupp.
Huvudsakliga ansvarsområden
Konstruktion och Produktutveckling av Ilmegs produkter.
Agera teknisk expert i dialog i kundunika projekt.
Säkerställa korrekta underlag och material till produktionsavdelningen.
Tillsammans med VD och ledningsgrupp verka för att utveckla och bredda Ilmeg Products produkterbjudande mot befintliga och nya kundgrupper.
Om dig
För att passa i rollen ser att du har en Ingenjörsutbildning samt erfarenhet av att driva konstruktionsarbete "hands on" gärna i projektform med flera involverade stakeholders. Du behöver inte vara specialist utan det är snarare fördelaktigt om du en teknisk generalist som har testat på olika branscher och roller.
Rollen kommer utmana både din självständiga förmåga i att ansvara för att driva den tekniska agendan framåt för Ilmeg samtidigt som du har många kontaktytor externt hos deras kunders teknikavdelning. Du bör därför ha en god kommunikativ förmåga och trivas i samarbeten och uppsatta mål. Sannolikt är du lösningsorienterad och har du dessutom erfarenhet av att agera projektledare har du sannolikt en bra grund för rollen!
Viktigt för rollen
Civilingenjörsutbildning inom mekanik, mekatronik, konstruktion eller motsvarande akademisk utbildning.
Erfarenhet av att arbeta självständigt med konstruktion i CAD - gärna i Solidworks.
Kunskaper i hållfastighetsberäkningar.
Erfarenhet av att arbeta projektbaserat med konstruktion/produktutveckling.
Trivs i dialogen med interna och externa stakeholders
Möjlighet att utgå från kontoret i Nyköping.
Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av konstruktion av maskiner innehållandes Pneumatik, Elektronik eller Hydraulik.
Kunskap eller intresse för PLC-programmering.
Erfarenhet av att arbeta nära produktion och förstår produktionsflöden.
Ilmeg Products AB erbjudande
På Ilmeg Products blir du del av ett välmående bolag med god vinstmarginal. De erbjuder en världsunik produkt vilket skänker en stor konkurrensfördel och gör bolaget till en trygg och stabil arbetsplats med goda framtidsutsikter och dig en stor möjlighet att vara med och bidra till framtida utveckling!
Omfattning: Heltid, 100%.Placering: Ilmeg Products kontor i Nyköping.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast lön, enligt överenskommelse.
Tycker du att rollen som Konstruktionsansvarig till Ilmeg Products AB låter spännande? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag, vi går genom ansökningar löpande! Vi på Needo ser fram emot att höra från dig.
