Konstnärsmodell - konstskola i Mölndal - The Florence Academy Of Art Ab (svb) - Säljarjobb i Mölndal

The Florence Academy Of Art Ab (svb) / Säljarjobb / Mölndal2021-04-05We are looking for art models in the Göteborg area. We need models who can stand nude over multiple sessions. Posing periods are 2-3 hours with breaks every 25 minutes. Some jobs are one day and others are several weeks. If you are booked for a "long pose" you will have the job for 5 weeks, 3 hours every day Monday to Friday.150 SEK/tim - nude modeling130 SEK/tim - portrait modeling-------------------------------------------------------------The Florence Academy of Art grundades 1991 i Florens, Italien och sedan januari 2007 finns vi även i Kvarnbyn, Mölndal.Den tre-åriga yrkesutbildningen i klassisk/realistisk teckning och måleri är hjärtat i vår skola. En stor del av utbildningen är att teckna/måla den mänskliga figuren vilket gör modeller till en av våra viktigaste tillgångar.Vi söker nu fler modeller för behovsanställning.Vi söker män och kvinnor i alla åldrar över 18 år och med olika kroppstyper.Våra modeller är otroligt viktiga för oss och för våra elever varpå vi är väldigt måna om att modellen behandlas därefter.Hör vi inte av oss har passen för nästkommande termin fyllts. Vi sparar alla ansökningar och kan komma att höra av oss vid schemaläggning för framtida terminer.För att ansöka:Skicka en kort beskrivning av varför du är intresserad av att jobba som modell och hur mycket du är tillgänglig att jobba.Ange om du är intresserad av anställning som modell (då du ej bär kläder under passet) eller enbart porträttmodell Ange om du kan jobba dagtid, kvällstid eller båda delarBifoga en porträttbild och en bild av dig själv i helfigur (påklätt)Som modell har du i regel en stående pose. Passet är två eller tre timmar, raster med jämna intervaller. På dessa pass är modellen ej påklädd.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-05-05The Florence Academy Of Art AB (Svb)GÖTAFORSLIDEN 1743134 MÖLNDAL5671887