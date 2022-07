Konstfack söker HR-administratör

Konstfack / Administratörsjobb / Stockholm

2022-08-01



Prenumerera på nya jobb hos Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se. Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering.Konstfack söker HR-administratör, 50%Konstfack är en av de främsta konstnärliga högskolorna i Skandinavien inom visuell kommunikation, konst, design och konsthantverk. Våra avtryck finns i varje hem, på arbetsplatser och i offentlig miljö.Konstfack söker en HR-administratör till HR-enheten, bestående av totalt sex personer. Du kommer ha ett nära samarbete med lönehandläggare/HR-controller samt HR-handläggare med HR-chef som din närmaste chef. Konstfack köper tjänst från Statens servicecenter (SSC) som är första kanal in för medarbetare vid Konstfack avseende frågor som har med lön att göra. HR-administratör vid Konstfack har främst rollen som administratör/stöd till löne- och HR-handläggare.2022-08-01administrera löneunderlag (främst hantering av ersättning till intermittent anställd personal såsom timanställda och arvodister. Granskning av friskvårdsersättning, läkemedelersättning och ersättning för läkarvård. Beräkning av LAS-tid, NOR vid behov. (Ej reseräkningar)hantera SINK-ansökan för utländska gästlärare, sakkunniga och opponenterarkiveringsansvar samt löpande bevakning av dokumenthanteringsplan och arkiveringsrutiner för HRövrigt förekommande löpande personaladministrativt arbete på HR-enheten (t.ex. utformning av blanketter, uppdateringar av rutiner samt uppdatering av information på intranät inom löneområdet mm)YH-utbildning inom löneområdet alternativt 3-5 års erfarenhet av arbete med löneadministrativa frågorGod systemkunskap och krav på erfarenhet av arbete i lönesystem, gärna i PrimulaEtt par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från högskola och universitet är meriterandevan användare av Office-paketet och goda kunskaper i Excel.Du tycker om att arbeta självständigt, har lätt för att lära, du är noggrann, gillar rutinarbete och har pedagogisk förmåga. Eftersom skolan är en internationell miljö kräver arbetet goda språkfärdigheter i svenska och engelskaDu är flexibel och prestigelös. Då arbetet emellanåt kan innebära kontakter med olika parter på skolan läggs stor vikt vid personlig lämplighet.AnställningenAnställningen är på deltid (50%) och tillsvidare med tillträde from 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Mer informationOm du vill veta mer om anställningen, kontakta biträdande HR-chef Jan Lindstein, tel. 08-4504128. Mejla till HR@konstfack.se om du har frågor om rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner nås genom Konstfacks växel tel. 08-450 41 00.AnsökanLäs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på den lediga anställningen och Ansök för att registrera din ansökan. Ladda upp ett personligt brev, din CV och examensbevis.Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer KF2022/VO2P/64, dock senast den 15 augusti 2022.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, inleds med provanställning Deltid 50% - arbetstidsförläggning kan diskuteras. Visst arbete kan göras på distans.MånadslönSista dag att ansöka är 2022-08-15Konstfack6850591