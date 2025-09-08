Konservator Malmö Museum
2025-09-08
Ref: 20252022
Malmö museum söker en kulturhistorisk konservator till en tillsvidaretjänst.
Vi har höga ambitioner och söker dig med stort engagemang och erfarenhet av tekniska samlingar och moderna material.
Malmö museum bygger broar mellan människor genom kulturarv och berättelser som berör. Vi vill vara bäst på att väcka nyfikenhet, skapa sammanhang och möjligheter till insikter om betydelsen av vårt gemensamma natur- och kulturarv, så att det bevaras, används, utvecklas och angår alla. Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Malmö museum söker en kulturhistorisk konservator. Du kommer att ha huvudansvar för de tekniska och sjöhistoriska samlingarna, där erfarenhet av mekaniska/tekniska föremål och moderna material är av stor vikt.
Som konservator ingår du i enheten Kulturarv och i ett team med konservatorer, magasinstekniker, arkivarie och fotografer. Tjänsten som konservator är placerad på Centralmagasinet och arbete på museiområdet förekommer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Att planera och genomföra aktiva konserveringsåtgärder
• Att medverka vid det omfattande arbetet med förebyggande konservering enligt god samlingsförvaltning
• Att medverka vid planering, uppbyggnad och underhåll av utställningarKvalifikationer
• Universitets- eller högskoleexamen inom konservering, med inriktning kulturhistorisk konservering, motsvarande minst 180 hp
• Minimum tre års arbetserfarenhet av kulturhistorisk konservering
• Erfarenhet av utställningsproduktion
• Goda IT-kunskaper och behärskar MS Office väl
• B-körkort
Meriterande
• Masterexamen i kulturhistorisk konservering
• Erfarenhet av konservering av mekaniska/tekniska föremål
• Erfarenhet av konservering av moderna material
Personliga kompetenser
• Som person är du engagerad och kan snabbt sätta dig in i projekt.
• Det är viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du prestigelöst kan samarbeta med olika yrkesgrupper.
• Uppdraget förutsätter att du är kvalitetsmedveten med ett strukturerat arbetssätt.
• Vana att hantera föremål varsamt, även under tidspress.
• Du kan självständigt prioritera dina arbetsuppgifter och arbeta med flera olika parallella projekt och arbetsuppgifter samtidigt.
• Du är lyhörd och kommunikativ samt öppen för att arbeta med övriga föremål i samlingarna
• Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska och/eller engelska i både tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Malmö museum är en viktig mötesplats för så väl malmöborna som besökare från hela världen. Med cirka 450 000 besökare årligen är Malmö museum södra Sveriges största och mest besökta museum utanför Stockholm. Malmö museum omorganiserar sin verksamhet och
inrättar ett antal nya tjänster samtidigt som verksamheten breddas genom nya Wisdome Malmö. Sammantaget innebär detta en kraftig utveckling och positionsförändring för Malmö museum som museum, science center och besöksmål i staden och regionen. Resultatet blir
en utvecklad verksamhet och organisation väl anpassad för sin samtid och medborgarnas efterfrågan och förväntningar på Malmö museum.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar där Malmö museum är en del av Kulturförvaltningen. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Tidplan för rekryteringen
Sista ansökningsdag 26 september 2025. Första intervjuer v. 41 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef Kulturarv
Pia Christensson pia.christensson@malmo.se 0705-830513 Jobbnummer
