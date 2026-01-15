Könsbestämning av nykläckta kycklingar
2026-01-15
Kwon Company AB tillhandahåller sorteringstjänster till kläckerier både i och utanför Sverige, och vi föjler alla gällande lagar och regler. Vi söker två (2) personer som kan sortera klycklingar med en säkerhet på 98 % och sorteringshastighet på 800/timmen. Tidigare erfarenhet av kycklingsortering är ett krav. Kunskaper i koreanska och/eller japanska ses som en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
