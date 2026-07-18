Könsbestämning av nykläckta kycklingar
Kwon Company AB / Djuruppfödarjobb / Laholm Visa alla djuruppfödarjobb i Laholm
2026-07-18
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Kwon Company AB tillhandahåller kycklingsorteringstjänster till kläckerier i Sverige och utomlands. Tjänstestället är Laholm men arbetet utförs hos våra klienters kläckerier. Arbetsplatsen varierar därför beroende på verksamhetens behov och klienternas beställningar.
Vi söker två (2) personer som kan sortera kycklingar med en säkerhet på minst 98 % och en sorteringshastighet på minst 800 kycklingar per timme. Tidigare erfarenhet av kycklingsortering är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: kwon@kwon-company.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kycklingsorterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kwon Company AB
(org.nr 556995-9637) Jobbnummer
10005915