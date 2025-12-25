Könsbestämning av nykläckta kycklingar

Kwon Company AB / Djuruppfödarjobb / Laholm
2025-12-25


Kwon Company AB tillhandahåller sorteringstjänster till kläckerier både i och utanför Sverige, och vi föjler alla gällande lagar och regler. Vi söker två (2) personer som kan sortera klycklingar med en säkerhet på 98 % och sorteringshastighet på 800/timmen. Tidigare erfarenhet av kycklingsortering är ett krav. Kunskaper i koreanska och/eller japanska ses som en merit.

Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: kwon@kwon-company.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kycklingsorterare".

Detta är ett heltidsjobb.

Kwon Company AB (org.nr 556995-9637)

För detta jobb krävs körkort.

9663768

