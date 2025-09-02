Konfigurationsledningsansvarig till IT-staben
Tierps kommun, IT-centrum / Datajobb / Tierp Visa alla datajobb i Tierp
2025-09-02
IT-Centrum är förvaltningen till den gemensamma IT-nämnden för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner.
IT-Centrums ansvarsområde är IT-övergripande strategiska, taktiska samt operativa frågor.
Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla en välfungerande och säker IT.
Vi fokuserar på användbarhet, flexibilitet och säkerhet, genom att delvis medverka i och stötta våra medlemskommuners digitala utvecklingsarbete och att ha en modern teknisk plattform och infrastruktur.
Vi ansvarar för infrastrukturutveckling, drift, förvaltning, support och installationer i våra samverkanskommuners IT-miljö och behovet av flera kompetenta medarbetare växer.
Staben i IT-Centrum arbetar främst med efterlevnad av framtagna överenskommelser, policier och styrdokument samt stöttning till våra medlemskommuners verksamheter. Kontroll och uppföljning av avtal, ekonomi, säkerhet och kommunikation är också en del av de viktiga roller som finns i vår enhet.
Vi har utökat staben med en enhet för arkitektur och säkerhet, som denna tjänst tillhör.
Du utgår från Tierp, som är vår anställande myndighet och värdkommun, med möjligheter att arbeta på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord:
Respekt, Ansvar, Kundfokus, Mod och Framtidstro.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och driven Konfigurationsledningsansvarig som vill ta ett strategiskt och operativt ansvar för både konfigurationshanteringen och dess tillhörande processer i vår IT-organisation. I den här rollen blir du en nyckelspelare i vårt arbete med att skapa struktur, kvalitet och långsiktighet i vår IT-miljö. Du arbetar nära vår IT-arkitekt och tillsammans säkerställer ni att våra system och processer är samordnade och hållbara över tid.
Om rollen:
Som Konfigurationsledningsansvarig ansvarar du inte bara för vår CMDB och konfigurationsdata, utan också för att etablera och leda de processer som skapar ordning och spårbarhet i vår IT-miljö. Du utvecklar och förvaltar arbetssätt som stödjer hela organisationen och säkerställer att våra processer är effektiva, tydliga och efterlevda.
Du arbetar tätt med IT-arkitekten, förvaltning, drift, säkerhet och övriga nyckelfunktioner för att skapa en stabil grund för vår leverans. Rollen är central i förändringsarbetet och innebär stort mandat att påverka hur vi arbetar med IT-processer kopplade till konfigurationshantering.
Ditt uppdrag inkluderar:
Etablera, utveckla och ansvara för organisationens processer för konfigurationsledning.
Säkerställa att CMDB och konfigurationsdata är kvalitetssäkrade och aktuella.
Stötta projekt, förändringsarbete och förvaltning med korrekt konfigurationsdata och processledning.
Samarbeta med IT-arkitekten för att säkerställa att processer och konfigurationshantering stödjer våra arkitekturprinciper.
Utveckla och dokumentera arbetssätt, rutiner och riktlinjer kopplade till konfigurationsledning.
Följa upp och rapportera status och kvalitet på konfigurationsdata och processmognad till ledning och styrgrupper.
Driva förbättringsinitiativ inom konfigurationshantering och närliggande processområden.
Vi erbjuder:
Hos oss får du en strategisk och operativ nyckelroll där du är med och bygger en hållbar och effektiv IT-verksamhet. Du blir en del av ett kompetent team med höga ambitioner och ett gemensamt mål: att leverera stabila och värdeskapande IT-lösningar till våra verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av konfigurationsledning och processutveckling i komplexa IT-miljöer. Du har en stark förmåga att skapa ordning i komplexa sammanhang och att utveckla processer som ger verksamheten tydlig nytta. Du är analytisk, strukturerad och van att samarbeta med både tekniska specialister och verksamhetsrepresentanter. Flerårig erfarenhet av konfigurationshantering och processansvar.
• Mycket god förståelse för IT-miljöer, systemarkitektur och livscykelhantering.
• Erfarenhet av etablering och utveckling av IT-processer, gärna inom ITIL-ramverket.
• Förmåga att arbeta självständigt och leda utvecklingen inom ditt ansvarsområde.
• God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.
Det här är kunskaper du har:
• Flytande svenska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
• Goda kunskaper i MS Officeprodukter
• Är kommunikativ, pedagogisk och tålmodig
• B-körkort
Meriterande är:
• Erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet.
• Certifiering inom ITIL eller liknande ramverk.
• Erfarenhet av ITSM-verktyg och CMDB-verktyg.
• Erfarenhet av förändringsledning kopplat till processutveckling.
Vi vet och vill att du fortsätter utvecklas hos oss.
ÖVRIGT
Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
