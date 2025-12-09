Konferensproducent
Konferensproducent
Projektledare för mässor och konferenser B2B & B2C
Plats: Stockholm Omfattning: Heltid, tillsvidare Start: Enligt överenskommelse
Vill du skapa mässor och konferenser som både driver affärer och inspirerar?
Hyperight arrangerar världsledande mötesplatser, workshops, summits och konferenser inom snabbväxande och strategiska affärsområden. Med en stark position inom B2B-event utökar vi nu vår portfölj med en ny linje av B2B och konsumentinriktade mässor och upplevelsebaserade event (B2C).
Hos oss möts branschledare, experter och beslutsfattare för att nätverka, göra affärer och ta del av de senaste innovationerna. Hyperight grundades av erfarna evententreprenörer som lanserat flera framgångsrika toppmöten som idag är ledande inom sina nischer. Med ett fulladdat innehåll och höga ambitioner tar vi eventmediet till nästa nivå.
Det är Hyperight som grundat och varje år anordnar Data Innovation Summit i Kistamässan. Läs mer om eventet här: https://datainnovationsummit.com/
Vi vill nu utöka vårt produktionsteam i Stockholm och söker dig med stor drivkraft och kreativitet.
Är du vår nya konferensproducent /projektledare?
Om rollen
Som konferensproducent på Hyperight har du det övergripande ansvaret för att planera, producera och utveckla mässor och publika event från idé till genomförande.
Du blir en nyckelperson i att etablera och driva vår nya portfolio av event med fokus på både B2C- och B2B-mässor samt upplevelsebaserade event.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Konceptutveckling, planering och genomförande av mässor och event
Budgetering, projektledning och uppföljning
Löpande kontakt med utställare, samarbetspartners, leverantörer och talare/medverkande
Koordinering av logistik, scenprogram och besöksupplevelse
Bidra till marknadsstrategi, innehållsproduktion och partnerskap kopplat till eventen
Vi tror att du
• har en passion för att skapa minnesvärda mötesplatser som sätter agendan för framtiden!
Några års erfarenhet av eventproduktion, mässor eller konferenser
Dokumenterad vana av att projektleda flera parallella event
Förståelse för både kommersiella mål och besöksupplevelse
Hög grad av kreativitet, struktur och förmåga att leverera mot deadline
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av både B2C- och B2B-event
Erfarenhet av publikrekrytering eller marknadsaktiviteter mot konsument
Vi erbjuder
Vill du vara med och bygga nästa generation av event? Hos oss får du:
En entreprenöriell miljö där idéer snabbt blir verklighet
Möjlighet att bygga upp en helt ny portfolio inom Hyperight
Flexibel arbetsplats i centrala Stockholm
Ett drivet, varmt och kreativt team som brinner för event och innovation
Praktisk information
Plats: Stockholm, Vasastan
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till career@hyperight.com
.
Märk din ansökan med "Konferensproducent".
