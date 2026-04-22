Konditor Nääs Fabriker
2026-04-22
Nu behöver vi stärka upp vårt team under sommaren 2026.
Vi erbjuder dig jobb i en fantastisk miljö med puls, energi, massor av nya erfarenheter, och stora möjligheter till vidareutveckling.
På Nääs lagar det vi kan från grunden och i stor utsträckning på lokala råvaror för att skapa en matupplevelse utöver det vanliga.
Våra konditorer producerar allt sött till området så som bakelser, glass, tårtor och praliner till våra restauranger och vårt kafé.
Vi strävar efter att arbeta utefter säsong och byter ut sortiment kontinuerligt.
Vi arbetar som ett team och alla är delaktiga i processen med att ta fram nya bakverk.
Du har relevant utbildning för tjänsten och är driven och kreativ.
För att passa in i det härliga gänget på plats ska du ha ett genuint intresse för branschen samt vara öppen, flexibel och nyfiken på trender.
Du uppskattar att vara en del av ett team som hela tiden vill uppåt och framåt.
Arbetstider är måndag-fredag 07.00-15.00.
Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ålder och tidigare erfarenhet.
Körkort och tillgång till egen bil är en fördel men inget måste om du bor i närheten.
Är du nyfiken på att jobba tillsammans med oss? Berätta kort om varför vi är en perfekt match.
Vi går igenom urvalet och kallar löpande till personliga intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
via email
E-post: disa.molin@naasfabriker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor Nääs Fabriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB
(org.nr 556852-8888), http://www.naasfabriker.se
Spinnerivägen 1 (visa karta
)
448 51 TOLLERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nääs Fabriker Hotell & Restaurang Kontakt
Chefskonditor
Disa Molin disa.molin@naasfabriker.se 0317996300 Jobbnummer
9869907