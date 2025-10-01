Koncernredovisningsekonom - Malmö (hybrid)
Är du genuint intresserad av ekonomi och redovisning och vill arbeta i en dynamisk och framåtblickande företagsmiljö? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker en koncernredovisningsekonom som vill bli en nyckelspelare i vår kunds fortsatta framgång.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Upprätta koncernredovisning enligt K3 för både legal och operationell konsolidering
Bidra till utveckling och harmonisering av redovisningsprinciper, rutiner och processer
Stötta dotterbolagen i redovisnings- och rapporteringsfrågor
Delta i månads- och årsbokslut
Utföra analyser och avstämningar
Ansvara för moderbolagets redovisning
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Cirka 3 års erfarenhet av koncernredovisning, gärna i större bolag och internationell miljö
Gärna runt 3 års erfarenhet från revisionsbyrå
God förståelse för konsolideringsverktyg, rapporteringssystem och är en van Excel-användare
Erfarenhet av förändringsarbete inom ekonomiområdet (meriterande)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Ett digitalt mindset och nyfikenhet på nya verktyg och arbetssätt
Strukturerat och självständigt arbetssätt kombinerat med samarbetsförmåga och teamkänsla
Analytisk förmåga och sinne för detaljer
Erbjudande
Hos vår kund får du arbeta i en inkluderande och utvecklingsorienterad miljö med korta beslutsvägar. Här får du stor möjlighet att påverka både din vardag och koncernens långsiktiga ekonomiarbete. Du erbjuds flexibla arbetsformer och chansen att växa tillsammans med företaget i deras fortsatta tillväxtresa.
Efter introduktion - dina ansvarsområden
Efter en gedigen introduktion kommer du att ansvara för:
Koncernredovisning och konsolidering
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Superanvändarroll i Cognos/Planning Analytics/TM1
IFRS-rapportering (särskilt leasing)
Upprättande av årsredovisningar, styrdokument, redovisningsmanual och intern kontroll
Revision, uppföljning och hållbarhetsrapportering (vid behov)
Löpande intern och extern rapportering
Ansök redan idag och bli en del av en koncern på tillväxtresa!
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 3 nov 2025
Slutdatum: 30 apr 2026
Omfattning: Heltid, 100%
Sista ansökningsdagen: 3 okt 2025 Anställningsform: Hyrrekrytering - du börjar som konsult via oss och efter avslutad period finns möjlighet till övertag och fast anställning direkt hos kunden.
Plats: Malmö/Lund (hybrid)
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
