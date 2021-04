Koncernredovisningsansvarig Till Pdsvision - Newr AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Newr AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-04-06PDSVISION är ett globalt konsultföretag inom innovativ produktutveckling, digital transformation och industriell IoT och befinner just nu på en resa där de går från det "lilla" bolaget till att bli ett robust midsize-bolag. Sedan 2020 är CapMan huvudägare vilket möjliggör en fortsatt stark tillväxt både organiskt och via förvärv. I linje med företagets tillväxt söker nu PDSVISION en koncernredovisningsansvarig som kommer ta det yttersta ansvaret för koncernredovisning, bokslut, årsredovisning och utvecklingen av rapportering, styrning och kontroll. Du kommer arbeta från huvudkontoret i Solna.PDSVISION erbjuder dig en ansvarsfull och bred roll där du kommer vara koncernens expert inom komplex redovisning och ta ett självständigt ansvar för att företaget håller en hög nivå av ekonomisk rapportering på månads-, kvartals-, och årsbasis. Du kommer tillhöra en ekonomiavdelning som består av fem medarbetare och rapporterar till CFO.Ansvarsområden:Ansvara för koncernredovisning och konsolidering av månadsrapporterAnsvara för processförbättringar avseende styrning, kontroll, redovisning och rapporteringAnsvara för kvalitet i bokslut och årsredovisning för koncernens bolagAnsvara för moms- och skatteberäkningar för koncernenFörvärsanalyser (PPA)Ansvara för och utveckla rapporter från konsolideringsverktygetDelta i budget- och prognosarbetetRätt kandidat för rollen:För att passa i rollen har du en akademisk examen inom ekonomi och ca 7-10 års relevant erfarenhet från komplex redovisning. Om du har en bakgrund från BIG-4 som revisor eller redovisningsspecialist anses det vara meriterande. Du är IFRS-meriterad och har dokumenterad erfarenhet av koncernredovisning.Du trivs i en miljö med många kontaktytor där du har ett brett ansvar för redovisning och även flertalet projekt för att utveckla strukturen för koncernens ekonomifunktion. Du har mycket goda kunskaper i Excel och tidigare erfarenhet av att arbeta i ett konsolideringsverktyg.. Då koncernen både har svenska och utländska bolag är du bekväm med att kommunicera på engelska.2021-04-06För att passa i rollen har du ett proaktivt och pragmatiskt förhållningssätt och trivs med att ta ett stort ansvar för din roll. Du är strukturerad, kommunikativ och har ett prestigelöst mindset. Du lockas av att arbeta i en dynamisk tillväxtmiljö där du tar ett stort ansvar för att bidra till en hög kvalitet på ekonomisk rapportering, styrning och kontroll.Låter det som en spännande roll för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag då vi presenterar kandidater löpande. Start för tjänsten är så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid.Placering: Solna Business Park, StockholmOmfattning: HeltidHar du frågor om tjänsten? Kontakta Douglas Carbell, ansvarig rekryterare på Newr. Douglas.carbell@newr.se eller 072-980 99 52.Om PDSVISIONPDSVISION är en av Europas mest tilltrodda konsultverksamheter när det kommer till att stödja företag i effektiv och innovativ produktutveckling. Vi representerar marknadsledande och banbrytande mjukvarulösningar inom områden för innovation, digital transformation, Industriell IoT. Tillsammans med vår kompetens och tjänster översätts detta till faktiskt affärsvärde hos flera av våra världsledande kunder. Läs gärna mer om oss på www.pdsvision.com Vi befinner oss i en transformationsresa där vi går från det "lilla" bolaget till att bli ett robust "midsize-bolag". Likaså pågår ett verksamhetsarbete som syftar till en helt "subscription-baserad" affärsmodell. Detta tillsammans ställer nya krav på vår organisation och vi behöver därför de skarpaste hjärnorna för att lyckas ställa om till morgondagens bolag. 2020 omsatte PDSVISION koncernen med tio ingående dotterbolag drygt 320 miljoner kronor med verksamhet i 6 europeiska länder och USA.Vi har en fin företagskultur, gott renommé bland våra kunder, trivsam och vänlig arbetsmiljö med fantastiska kollegor. Vår "Winning Culture" tillsammans med möjligheterna att påverka din roll i gör att vi hoppas att du vill bli en av oss! Varmt välkommen med din ansökan.Om NewrNewr är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans. Vi bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollsnivå. Newr står för det vi anser att vår bransch handlar om - new relations. Mellan oss, våra kunder, kandidater och konsulter. Vår ambition är att vara ett attraktivt val för dig som söker en ny utmaning inom ekonomi eller behöver stärka din ekonomifunktion på kort eller lång sikt.Varaktighet, arbetstidHeltid Start enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-04Newr AB5674620