Konceptutvecklare medlemsvärde
2025-12-31
Vill du skapa upplevelser som gör skillnad för Sveriges gröna näringsliv? Vi söker en Konceptutvecklare medlemsvärde som med kreativitet och struktur gör LRF:s medlemsförmåner tydliga, attraktiva och engagerande. Hos oss får du chansen att påverka, utvecklas och bidra till något större - ett starkt och hållbart medlemskap för framtiden.
Om oss
Du blir en del av enheten Medlemsutveckling, ett team på åtta personer med kompetenser inom digital marknadsföring, telemarketing, kundresor, marketing automation, kommunikation, copywriting och analys. Du rapporterar till enhetschef.
Tillsammans med övriga kollegor på avdelningen Försäljning & Medlemsdialog arbetar vi agilt, med fokus på test, lärande och utveckling - alltid med medlemmens behov i centrum.
Om rollen
Som Konceptutvecklare medlemsvärde är du navet i arbetet med att göra LRF:s medlemsförmåner tydliga och relevanta.
Du samverkar brett inom organisationen och med externa aktörer för att utveckla erbjudanden och koncept som stärker relationen till våra medlemmar. Rollen är viktig för både rekrytering och lojalitet - och ger dig möjlighet att bidra till samhällsnytta i ett team som präglas av nyfikenhet och framåtanda.
Utöver projektledning ser vi gärna att du har praktisk erfarenhet av digitala verktyg och kan bidra i olika moment - som att hantera enklare webbuppgifter, arbeta i Teams, medverka vid mässor och event samt ibland resa i tjänsten. Du trivs med att varva strategiskt arbete med praktiska insatser och har en flexibel inställning till att ta dig an olika typer av uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Paketering av medlemsvärde
Strukturera och paketera medlemsförmåner och samarbeten
Säkerställa korrekt information på lrf.se och i interna material
Initiera kampanjer och projektleda gemensamma aktiviteter
Utvärdera befintliga samarbeten och föreslå nya koncept som stärker medlemsvärdet
Samverkan & processer
Utveckla samarbeten med regioner, branschavdelningar och bolag kring medlemsrekrytering och event
Stötta medlemsaktiviteter och utbilda om förmåner
Integration av partners
Kartlägga och inkludera erbjudanden från dotterbolag och venturebolag
Vara kontaktperson mot partners och interna intressenter
Din profil
Driv och struktur - du gillar att hålla ihop processer och få saker att hända
Erfarenhet av projektledning och samordning i organisationer med många kontaktytor
Nyfikenhet på medlemsvärde och kundresor - du förstår hur man skapar upplevelser som engagerar
Kommunikativ förmåga - du kan förklara, inspirera och bygga relationer
Analytiskt tänkande - du ser helheten, prioriterar rätt och hittar smarta lösningar
Erfarenhet av partnerskap och medlemskommunikation
Mod att driva utveckling - du trivs med förändring och hittar vägar framåt
Gärna erfarenhet av digitala verktyg och praktiskt arbete med webb, event och teknik
Relevant akademisk utbildning
Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av en organisation som gör skillnad för Sveriges gröna näringsliv och landsbygd. Vi arbetar för att skapa hållbara förutsättningar för lantbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare, vilket innebär att ditt arbete bidrar till samhällsnytta och framtidstro.
Vi erbjuder en kultur som präglas av samarbete, nyfikenhet och mod att tänka nytt. Här uppmuntras innovation och lärande, och du får möjlighet att utvecklas i en miljö där vi stöttar varandra och bygger tillit. Hos LRF kombinerar vi strategiskt arbete med praktiska insatser - vilket gör vardagen både omväxlande och meningsfull.
Om du känner igen dig i flera av dessa punkter och vill bidra till att skapa värde för Sveriges gröna näringsliv - då är du den vi söker! Vi ser fram emot att höra från dig.
Placering: Stockholm
Urval sker löpande.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan snarast - urval sker löpande. Bifoga CV och personligt brev via länken här intill. Fackliga kontakter: Krister Holger (Unionen) - Krister Holger@lrf.se
Sofie Leosson (Saco) - sofie.leosson@lrf.se
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) - Tillsammans för en hållbar framtid
På LRF är vi stolta över att vara en drivkraft för det gröna näringslivet. Vi arbetar målmedvetet för att skapa bättre förutsättningar för Sveriges lantbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, samarbete och framåtanda - vi testar, vi bygger tillit och vi väljer väg.
Vi uppmuntrar innovation och vågar tänka nytt, samtidigt som vi skapar en inkluderande arbetsmiljö där vi lär av varandra. Genom att fatta tydliga beslut och prioritera rätt insatser ser vi till att maximera nyttan för våra medlemmar och det gröna näringslivet. Tillsammans bygger vi en stark och hållbar framtid för Sveriges landsbygd.
