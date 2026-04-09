Kompositmaterialingenjör
2026-04-09
Vi söker nu en kompositmaterialingenjör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom avancerad teknikutveckling. Du blir en del av ett Material & Process-team som arbetar med införande av nya material, utveckling av materielsystem och tillhörande processer, samt bidrar till fortsatt teknikutveckling inom högteknologiska produkter.
Uppdraget erbjuder en central roll där du får arbeta nära både produktutveckling och leverantörer, med stort fokus på tillverkningsprocesser inom kompositområdet.
Om uppdraget
Som kompositmaterialingenjör kommer du att arbeta brett inom området avancerade kompositer, med fokus på tillverkning och processutveckling. Du ingår i en specialistgrupp som stöttar flera produktområden och driver utvecklingen framåt inom kompositteknik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Arbeta med tillverkningsprocesser och kvalitetsfrågor i nära samarbete med leverantörer
Delta i och stötta produktutveckling genom hela kedjan - från koncept och systemkonstruktion till verifiering och leverans
Medverka i och genomföra provningskampanjer
Ta fram material- och processpecifikationer
Bidra till samt driva teknikutveckling inom området
Arbetet kan innebära resor samt att vissa delar utförs hos underleverantörer.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
3 års erfarenhet av arbete med komposittillverkning
Högskoleutbildning inom fiberkompositer eller motsvarande relevant område
Goda kunskaper inom komposittillverkning
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsprövning)
Meriterande
Erfarenhet från flygindustrin
Praktisk erfarenhet av materialprovning
Erfarenhet av produktutveckling inom industrin
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats
Start: Så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kompositingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9845952