Komponentingenjör Till Alten I Linköping
ALTEN i Linköping söker nu komponentingenjörer med intresse för avancerade produkter och produktionsprocesser till ett kundprojekt i regionen. I rollen som komponentingenjör ansvarar du bland annat för att driva kvalificeringar av nya komponenter för användning i flygsystem, bistå med teknisk kompetens i utredningar vid felutfall samt säkerställa att information kring komponenter i våra system är aktuell och korrekt.
Vi letar efter dig som är självgående, gillar att ta ansvar och har ett strukturerat arbetssätt. Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor. Att arbeta med teknikinformation och bidra till förbättrade processer motiverar dig. Din tekniska kompetens och personliga lämplighet är båda viktiga för oss.
Vad erbjuder vi?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Linköpingsregionen. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande erfarenhet:
Minst kandidatexamen inom exempelvis maskinteknik, mekatronik, eldesign eller liknande
Erfarenhet av arbete med komponenter i tekniska system, gärna inom avancerade produkter eller produktionsmiljöer
Förmåga att arbeta strukturerat med teknikinformation och dokumentation
God analysförmåga samt erfarenhet av att delta i eller driva tekniska utredningar
Flytande svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap och godkänd registerkontroll enligt FMVs riktlinjer är ett krav för tjänsten
Om ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
