Kompetensutvecklare till Domstolsakademin

Sveriges Domstolar, Domstolsakademin / Juristjobb / Malmö
2025-09-18


Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.

Domstolsakademin söker nu en en eller flera kompetensutvecklare (hovrätts- eller kammarrättsassessorer). Anställningen är tidsbegränsad upp till sex år. Möjlighet till placering finns i bland annat Malmö.

Domstolsakademin är en fristående enhet inom Domstolsverket. Läs mer om jobbet och ansök via ansökningslänken.

Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Kontakt
Bitr. kanslichef
Emilia Thorvinger
036-155684

