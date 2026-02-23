Kompetensutvecklare till Domstolsakademin
Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
Domstolsakademin söker nu hovrätts- eller kammarrättsassessor till några av akademins olika ämnesområden
Visste du att Domstolsakademin anordnar drygt 200 kurstillfällen per år och ansvarar för all juridisk kompetensutveckling för domare och andra domstolsjurister som arbetar i den dömande verksamheten i Sveriges domstolar? Domstolsakademin deltar också i stor utsträckning i internationella nätverk för utbildningsfrågor.
Varför ska du söka?
Utbildning av domare och blivande domare har en viktig funktion i en rättsstat. Därigenom kan domstolarnas oberoende och höga kompetens bevaras och förstärkas. I Sverige är det Domstolsakademin som har uppdraget att stå för sådan utbildning.
Genom arbetet i Domstolsakademin får du möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med lärare och andra personer som arbetar i och utanför Sveriges Domstolar. En del av vårt arbete är internationellt och det kan förekomma kontakter med andra länder.
Vad innebär arbetet?
Som kompetensutvecklare i Domstolsakademin kommer du att arbeta med att planera, genomföra och utveckla juridiska utbildningar anpassade efter domstolarnas behov. Du kommer även att få arbeta med andra arbetsuppgifter inom akademin. Arbetet innebär mycket kontakter med lärare från domstolarna samt externa föreläsare från universitet, andra myndigheter och den privata sektorn. Arbetet är självständigt men förutsätter att du är bra på att samarbeta med andra.
Vem är du?
Vi söker dig som är en skicklig jurist med aktuell verksamhetskunskap från domstol. För att kunna vara aktuell för detta arbete behöver du vara assessor från hovrätt eller kammarrätt. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete, pedagogisk utbildning eller erfarenhet av läraruppdrag.
För att du ska lyckas i rollen som kompetensutvecklare krävs att du har en mycket god analytisk förmåga. Du måste också ha lätt för att samarbeta med andra och att kommunicera på ett tydligt sätt anpassat efter mottagare och situation. Eftersom vi är en liten organisation med ett omfattande uppdrag är det också viktigt att du är skicklig på att arbeta självständigt, fatta beslut och att driva flera olika frågor framåt samtidigt. Du ska vara intresserad av och beredd att delta i arbetet med Domstolsakademins internationella frågor. Du ska vara intresserad av utvecklingsfrågor och ha en god förmåga att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Vi förutsätter att du är lyhörd och prestigelös i ditt sätt att interagera med kollegor och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Inför anställningen kan det bli aktuellt med registerkontroller. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-23Övrig information
Tidsbegränsad anställning upp till sex år med eventuell möjlighet till förlängning. Anställningsformen kräver att du har en grundanställning som assessor. Annonsen avser en eller flera hovrätts- eller kammarrättsassessorer.
Placering på vårt huvudkontor i Jönköping, alternativt på ett av våra lokalkontor i Göteborg eller Malmö.
Om du åberopar referenser eller skriftliga vitsord ska de bifogas ansökan. Ansök redan idag, urval sker löpande.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vilka är vi?
Domstolsakademin är en fristående enhet inom Domstolsverket och styrs av en rektor tillika kanslichef. Inom Domstolsakademin arbetar domarutbildade kompetensutvecklare, utbildningsadministratörer samt ämnesansvariga domare. Domstolsakademin är en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang, tillit och ansvarstagande är viktiga ledord. Arbetet präglas av en hög grad av delegation och mycket eget ansvar för medarbetarna. Distansarbete erbjuds i viss omfattning, efter överenskommelse med närmaste chef. Ersättning
