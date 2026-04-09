Kompetens- och VFU-samordnare
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Socialförvaltningen i Haninge kommun ansvarar för individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Staben är navet för strategiskt och processinriktat stöd inom förvaltningen. Vi samordnar och utvecklar arbetet för socialnämnden, förvaltningsledningen och verksamhetsområdenas kärnprocesser. Här arbetar ett team med olika specialistroller, bland annat förvaltningsjurist, kvalitetsutvecklare, verksamhetscontroller, avtalscontroller, förändringsledare, lokalcontroller, administrativ assistent och kvalificerad handläggare.
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är en reglerad del av flera högskoleutbildningar, där roller, ansvar och samverkansformer mellan huvudmän och lärosäten är etablerade i handböcker, avtal och lokala processer. I dessa beskrivs samordnarens roll som länk mellan lärosäte och verksamhet, med ansvar för placeringar, handledarstöd, systemadministration och kvalitetsuppföljning.
Ditt uppdrag
Som Kompetens- och VFU-samordnare kommer du att spela en avgörande roll i utvecklingen av vår verksamhet. Du kommer att säkra kontinuitet och kvalitet i VFU-placeringar, möjliggöra uppstart/genomförande av trainee-/introduktionsinsatser samt driva samordnad kompetensförsörjning i gränssnittet mellan verksamhet och HR - med fokus på inflöde av framtida medarbetare och utveckling av handledarkapacitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordning av VFU-studenter
Samverka med lärosäten
Planeringar inför och under praktiken
Gemensamma introduktioner och uppföljningar
Leda och samordna trainee/introduktionsprogram
Medverka i design, planering och administration av trainee och/eller introduktionsprogram i dialog med verksamheter och HR
Koordinera handledare/mentorer, utbildningsmoment och uppföljning av deltagarnas utveckling
Säkerställa kvalitet, dokumentation och förbättringar mellan kohorter
Samordning avrop av socionomer
Vi söker en driven och initiativrik person som har förmågan att bygga relationer och har ett starkt fokus på verksamhetens mål och kvalitet.
Tjänsten är ett vikariat på ett år.
Det här söker vi hos dig
Relevant högskoleutbildning så som socionomexamen eller likvärdig utbildning
Erfarenhet av socialt arbete med bred kunskap av olika områden inom socialförvaltningens uppdrag
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av VFU-samordning eller traineeprogram
Har handledarutbildning för VFU
Erfarenhet från kommunal utförarverksamhet
Egen erfarenhet av att handleda
Dina egenskaper
För att trivas i rollen som Kompetens- och VFU-samordnare behöver du ha en stark känsla för självständighet, struktur och initiativförmåga. Du har en mycket god förmåga att skapa goda relationer och har ett omvärldsorienterat förhållningssätt, vilket innebär att du aktivt följer utvecklingen inom utbildningsområdet och relaterade sektorer. Du organiserar, driver och följer upp ditt eget arbete långsiktigt och systematiskt. Ditt fokus ska alltid ligga på kvalitet och du strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten och alla involverade.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Sofie Stener- Stabschef Telefonnummer: 08-606 81 58 eller sofie.stener@haninge.se
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder en tjänst där du har möjlighet att göra skillnad för dem vi är till för. I samarbete med andra har du möjlighet att bidra till socialförvaltningens utveckling.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar tillsammans med kunniga och erfarna kolleger. Vi sitter i ljusa och trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
