Kompanichef 11.Operativt tekniskt kompani - Försvarsmakten - Övriga jobb i Halmstad

Prenumerera på nya jobb hos Försvarsmakten

Försvarsmakten / Övriga jobb / Halmstad2021-06-29Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband (1.Operativa logistikbataljon, 15.Brigadtekniska kompaniet och 25.Brigadtekniska kompaniet) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst, förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad, Boden, Skövde och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Skövde, Kungsängen samt Boden.Huvudsakliga arbetsuppgifter:I arbetet som kompanichef leder du kompaniets arbete och ansvarar för planering, ledning och uppföljning av verksamheten. Du leder personaltjänsten vid kompaniet och ansvarar för det administrativa arbetet inom personaltjänsten. Du leder kompaniet under utbildning och insats. Kompaniet består idag utav två reparationsplutoner, en i Halmstad och en i Kungsängen.KvalifikationerOfficer OF 3/OR 8 (OR 8 gäller för ställföreträdande kompanichef som kommer vara tillförordnad kompanichef i fredsproduktion eftersom vi inte tillsätter båda. Båda befattningarna (KC/stf KC) är idag vakanser i fredsproduktion).B-körkortMeriterandeErfarenhet och goda kunskaper om FM produktions-/organisation och metoder.Erfarenhet av de i FM vanligast förkommande stödsystemen (ex. LIFT, PRIO).Utbildning i teknisk tjänstErfarenhet av tjänstgöring på ledande befattning.Erfarenhet av tjänstgöring på bataljonsnivå.Erfarenhet av tjänstgöring i internationell insats.Militära förarbevisGod fysisk status.2021-06-29Kompanichefen måste som chef vara ett föredöme och en aktiv företrädare för FM värdegrund och kunna företräda Försvarsmakten internt och externt på ett förtroendeingivande sätt.Befattningen kräver:Mycket goda ledaregenskaper (tydligt och naturligt ledarskap), flexibilitet samt förmåga att kommunicera externt och samordna flera olika verksamheterHög integritet, är tydlig och kan leda ett uppbyggnadsarbeteMycket god samarbetsförmåga och hög social kompetensFörmåga att lyssna, se och förstå helheter men också kunna hantera enskilda viktiga detaljer.Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt, är van att planera, genomföra och slutföra projekt.Anställningsform: heltidArbetsort: HalmstadTillträdesdatum: enligt överenskommelseUpplysningar om befattningenCaroline Norenborg, Bataljonschef, 1.Operativa logistikbataljonTelefonnummer: 035-266 20 00 (vxl)Information om rekryteringsprocessenMalin Jönsson, Personalgeneralist 1.Operativa logistikbataljonTelefonnummer: 035-266 20 00 (vxl)Fackliga företrädareHSOF: Anders NorénOFR-S: Roland KramerSACO: Nermina DzanicSEKO: Jörgen StehnSamtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2021-08-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratfast lön.Sista dag att ansöka är 2021-08-29Försvarsmakten5835965