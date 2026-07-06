Kommunvägledare med teamledaransvar, Servicecenter
Mariestads kommun, Mariestads Drift- och servicebolag / Receptionistjobb / Mariestad Visa alla receptionistjobb i Mariestad
2026-07-06
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Mariestads Drift- och servicebolag i Mariestad
Är du serviceinriktad och har arbetserfarenhet från telefonväxel?
Vill du arbeta som kommunvägledare och lotsa medborgare, företag och besökare?
Då kan du vara den som Servicecenter letar efter!
Mariestads drift- och servicebolag AB är ett bolag med uppdrag att skapa nytta i hela Mariestads kommunkoncern – för våra gemensamma kunder: invånare, näringsliv, besökare samt verksamheter inom kommunkoncernen.
Genom ett nära samarbete med kommunkoncernens bolag och förvaltningar samordnar och utvecklar vi drift- och serviceverksamheter som bidrar till ett välfungerande, tryggt och attraktivt Mariestad – med omsorg om staden, människorna som lever och verkar här samt de kunder vi finns till för.
Våra affärsområden innefattar Drift och projekt, Lokalvård samt Servicecenter och det är inom området Servicecenter som vi nu söker en Kommunvägledare med teamledaransvar. Servicecenter är första kontakten in för medborgare, företag och besökare, på mejl, telefon och besök i receptionen hos oss i stadshuset. Kommunvägledarna svarar på all inkommande telefoni för Mariestads kommun, fastighetsbolaget Mariehus och energibolaget VänerEnergi.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I denna tjänst jobbar man för den dagliga operativa driften i kommunens servicecenter och säkerställer god tillgänglighet, rättssäker handläggning på första linjen samt ett professionellt och likvärdigt bemötande av invånare, företagare och besökare. Rollen bidrar till att förverkliga kommunens serviceåtagande och värdegrund.
Tjänsten som kommunvägledare innehåller även ett teamledaransvar som innebär operativ ledning, daglig drift, schema- och bemanningsplanering, sjukanmälan, frånvarohantering. Dessutom ansvarar man förfördelning och omprioritering av arbete inom teamet samt jobbar med kvalitet, rättssäkerhet och utveckling.
Servicecenter är en arbetsplats som präglas av gott samarbete och en härlig grupp av kollegor som stöttar varandra och har roligt tillsammans.Kvalifikationer
För att passa bra för denna tjänst ska du trivas med att hantera en stor variation av frågor och på ett serviceinriktat sätt kunna vägleda och besvara de frågor som inkommer via telefon. Vi ser att du har en bakgrund från andra serviceyrken, inte minst från arbete i telefonväxel.
Du trivs i ett stundtals högt tempo, är snabblärd, positiv och tålmodig samt har fingertoppskänsla för service och administration. Vi förutsätter att du har förmåga att förklara saker på ett informativt och pedagogiskt sätt vilket i sig kräver goda språkliga kunskaper. Är du flerspråkig är det dessutom meriterande.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom kontaktcenter, kundservice eller offentlig service. Vi ser även att du har god kännedom om kommunal verksamhet, offentlig förvaltning samt god digital kompetens och systemvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och förändrings- och förbättringsarbete. Dessutom är det meriterande om du har kunskap om offentlighetsprincipen och förvaltningslagen.
Du är strukturerad, lösningsorienterad med en förmåga att fatta beslut inom givna ramar. Du har hög integritet och förståelse för rättssäkerhet. Du har ett relationsskapande, coachande sätt och är tydlig, trygg och kommunikativ.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
På grund av semestertider kan frågor gällande tjänsten besvaras från den 12 juli.
Varmt välkommen att ansöka till oss på Servicecenter!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Arbetsplats
Mariestads kommun, Mariestads drift- och servicebolag Kontakt
Facklig expedition
Vision Mariestad vision@mariestad.se Jobbnummer
9993254