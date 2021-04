Kommunvägledare - Växjö kommun, Kommunledning - Receptionistjobb i Växjö

Växjö kommun, Kommunledning / Receptionistjobb / Växjö2021-04-13Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7 000 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag. Vår uppgift är att leverera god grundservice och kundnytta som skapar värde för de vi är till för, våra kommuninvånare, företagare och kunder.Tillsammans skapar vi en attraktiv kommun där man vill bo, utvecklas och driva företag. Som anställd i Växjö kommunkoncern tar du tillvara på individers olikheter, möter medarbetare och invånare med respekt och jobbar för att skapa en hållbar framtid.2021-04-13På kontaktcenter svarar vi på frågor från kommunens invånare, besökare, företagare och organisationer som kommer in via telefon, e-post, e-tjänst, sociala medier eller besök.Som kommunvägledare bidrar du till att kommunens invånare får bästa tänkbara service. Det innebär att du informerar, svarar på frågor och ger råd utifrån invånarnas behov. Ditt främsta arbetsverktyg är telefon och dator och vi arbetar i flera olika verksamhetssystem. Kontaktcenter har ett spännande uppdrag där vi arbetar tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag för att utveckla invånarservicen.För att trivas hos oss ska du vara en serviceinriktad person som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Då vi jobbar i en verksamhet som är i ständig förändring ser vi att du är en person som kan arbeta i högt tempo och fokuserat med många frågor samtidigt. Du är flexibel och har lätt för att prioritera bland olika arbetsuppgifter och har en vilja att lära dig mer, vilket innebär att du självständigt behöver söka ny kunskap.Hos oss är det viktigt att du tycker om att arbeta mot uppsatta mål då vi arbetar med måluppföljning på både grupp och individnivå.Du behöver vara tydlig och pedagogisk i din kommunikation både muntligt och skriftligt och alltid ha ett trevligt bemötande. Du är en person som är nyfiken och tar egna initiativ för att utveckla vår verksamhet.Du har gymnasieexamen och vi ser gärna att du har universitetsutbildning. Det är meriterande med tidigare erfarenheter från kundservice och från kommunal verksamhet. Därtill är du bra på att prata och skriva svenska och engelska. Fler språk är ett plus. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.ÖVRIGTVäxjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Urval görs löpande.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Växjö kommun, Kommunledning