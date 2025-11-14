Kommunledningsförvaltningen
Piteå växer. Här finns den framtidstro som krävs för att fortsätta utveckla kommunen. För dagens invånare och kommande generationer skapar vi en levande stadskärna och en modern, växande landsbygd. För trivsel idag och en hållbar framtid.
Våra drygt 4 000 medarbetare är betydelsefulla i arbetet med att skapa morgondagens Piteå. Vi bidrar alla med olika kompetenser, erfarenheter, talanger och personligheter - alla lika viktiga i vårt gemensamma samhällsbygge.
Kommunledningsförvaltningen leder kommunens utveckling på uppdrag av Kommunstyrelsen. Nu söker vi en konstruktiv person med goda samordnar- och ledaregenskaper som vill vara med och bidra till ett tryggt och hållbart samhälle. Piteå är en kommun med låg brottslighet, hög trygghet och stark samverkan. Vi söker dig som vill vidareutveckla det brottsförebyggande arbetet enligt den nya lagen om kommuners ansvar - och samtidigt samordna arbetet inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). I ditt uppdrag kan även andra kommunövergripande sämhällsfrågor ingå.
Tjänsten är placerad på avdelningen Hållbarhet och samhälle.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till stor del av strategiska och kommunövergripande uppdrag med en tyngd mot social hållbarhet som har betydelse för samhällsutvecklingen. Det innebär bland annat att samordna uppdrag inom frågor som rör brottsförebyggande arbete, ANDTS-frågor och andra kommunövergripande frågor som tangerar social hållbarhet
I ditt uppdrag följer du upp, och utvecklar arbetet med fokus på långsiktig effekt.
Som utvecklingsstrateg har du en nyckelroll i att bland annat kartlägga och analysera brottslighet och trygghet. Du har ansvar att ta fram lägesbilder och åtgärdsplaner kopplat till det brottsföebyggande arbetet enligt lagens krav, du samordnar samverkansforum med aktörer som polis, civilsamhälle, näringsliv och politik.
Som utvecklingsstrateg med inriktning mot social hållbarhet är du direkt underställd avdelningschefen för Hållbarhet och samhälle Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, folkhälsa eller kriminologi, eller annan erfarenhet från liknande uppdrag. En förutsättning för att trivas och lyckas med ditt uppdrag är att du har ett tillitsfullt, lyhört och kommunikatiivt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor så som social kompetens, pedagogiska egenskaper, förmåga att bygga relationer och samarbeta med andra. Du är strukturerad och noggrann med förmåga att planera och prioritera samt analysera och följa upp arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och processarbete, gärna inom social hållbarhet samt har erfarenhet av verksamhetsstyrning, tvärprofessionell samverkan och nätverkande.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkomnnen med din ansökan senast 2025-12-07
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaiklf
- Levande och hållbara miljöer www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Läs mer: www.pitea.se/inflyttare Ersättning
