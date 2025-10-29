Kommunjurist, vikariat
2025-10-29
Enköpings kommun är en arbetsplats för dig som vill bidra till ett hållbart och välfungerande samhälle. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du arbetar med frågor som påverkar invånarnas vardag.
Tjänsten är placerad på kommunledningsförvaltningen, som är kommunens centrala förvaltning. Vi arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och ansvarar för styrning, ledning, samordning och stöd till hela kommunen. Förvaltningen består av cirka 190 medarbetare som tillsammans driver utveckling med fokus på nytta för dem vi är till för.
Läs mer om Enköpings kommun som arbetsgivare: enkoping.se/jobb
Som vikarierande kommunjurist i Enköping ger du stöd till kommunens förvaltningar i juridiska frågor. Du kommer i stor utsträckning få agera som en generalist med fokus på de hos en kommun vanligt förekommande rättsområdena, t ex kommunalrätt, förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretess. Samtidigt kommer du att få hantera frågor inom specifika rättsområden, exempelvis avtalsrätt, socialrätt eller miljörätt beroende på dina tidigare erfarenheter och de behov kommunen har.
I ditt uppdrag kommer du att bidra med rådgivning kring de juridiska frågeställningar och utmaningar som kommunen kan ställas inför. Du rör dig mellan strategisk och operativ nivå, gör rättsutredningar och kvalitetsgranskar exempelvis beslutsunderlag och mallar. I ditt arbete kan det även bli aktuellt att hålla i utbildningsinsatser för kollegor och politiker.
Rollen är perfekt för dig som vill arbeta brett som generalist men också få möjlighet att fördjupa dig inom vissa områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
* Svensk juristexamen (jur.kand)
* Erfarenhet av självständigt juridiskt arbete
* Goda kunskaper inom offentlighets- och sekretesslagen, kommunalrätt, förvaltningsrätt
Vi ser även att det är meriterande om du har följande:
* Erfarenhet från offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet
* Goda kunskaper inom avtalsrätt, socialrätt eller miljörätt
Dina personliga egenskaper är viktiga och söker därför någon med gott omdöme och förmåga att väga samman olika typer av information och hänsynstaganden i dina prioriteringar och beslut något som också märks i dina uttalanden och ageranden. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, har lätt för att analysera och hittar lösningar även i juridiskt utmanande situationer.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
