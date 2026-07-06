Kommunikatör vid Science Park Borås
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2026-07-06
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Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb – här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider, ett generöst semesteravtal och bra villkor vid föräldraledighet. Det finns även möjlighet till kompetensutveckling genom internationellt utbyte med andra lärosäten och organisationer. Med vårt centrala läge har du nära till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
På avdelningen Kommunikation arbetar omkring 25 medarbetare inom extern och intern kommunikation. Vi är en del av högskolans Verksamhetsstöd och sitter i nya, kreativa och verksamhetsanpassade lokaler. Hos oss finns kommunikatörer, webbspecialister, marknadskoordinatorer, medieproducent, eventkoordinatorer och språkspecialist.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lar-kanna-oss/jobba-hos-oss-pa-verksamhetsstod/Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi söker en kommunikatör till en central och utvecklande roll i Science Park Borås innovationsmiljö. Tjänsten innebär att stärka den kommunikativa dimensionen i våra projekt och bidra till att kommunikation används som ett strategiskt verktyg genom hela projektledarskapet. Dessutom omfattar tjänsten viktiga koordinatorfunktioner som bidrar till att skapa struktur och goda förutsättningar i den dagliga verksamheten.
Rollen innebär nära samverkan med projektledare, kommunikationsteam samt externa samarbetspartners och förutsätter förmåga att omsätta projektens innehål, resultat och behov till tydlig, relevant och målgruppsanpassad kommunikation. I rollen ingår att stödja projektledare i att planera, samordna och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till projektens mål, aktiviteter och resultat. Det innebär bland annat att ta fram, bearbeta och kvalitetssäkra innehål för olika kanaler och målgrupper, samordna kommunikationsaktiviteter, samla in underlag från projekt och säkerställa att kommunikation integreras på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt i projektens arbete. Rollen bidrar därmed till att skapa synlighet, begriplighet och genomslag i såväl interna som externa sammanhang.
Som kommunikatör arbetar du även med exempelvis administrativt stöd i form av mötesplanering, bokningar, dokumentation, uppföljning och praktisk samordning, liksom ansvar för värdskap och genomförande av möten, seminarier, studiebesök och andra aktiviteter. Rollen ställer därför krav på att kunna förena ett kommunikativt och strategiskt arbetssätt med ett serviceinriktat, noggrant och välorganiserat stöd i verksamheten.
Anställningen är placerad vid avdelningen Kommunikation med Jennifer Tydén som närmaste chef, medan det dagliga arbetet bedrivs vid Science Park Borås.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
examen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annan examen på minst kandidatnivå som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen
flerårig erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska samt engelska
kunskap om och erfarenhet av PR- och kommunikationsarbete inklusive extern synlighet och mediekontakter för innovationsmiljöer
erfarenhet av kommunikation i sociala medier samt kunskap i att arbeta i vanligt förekommande administrativa system samt Office-program
kunskap och användning av Adobe programvaror samt redigering av film och bild
god förmåga att formulera, bearbeta och anpassa kommunikationsmaterial för olika målgrupper och i olika kanaler.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver ha uttalad serviceförmåga, gott omdöme och ett professionellt bemötande i kontakt med gäster, kollegor och externa samarbetspartners. God samarbetsförmåga, initiativförmåga och flexibilitet samt förmåga att hantera flera arbetsuppgifter i en föränderlig verksamhet är också en förutsättning för tjänsten.
Meriterande:
Erfarenhet av att planera, samordna och genomföra event, seminarier, studiebesök eller andra verksamhetsnära aktiviteter.
Erfarenhet av att koordinera och administrativt stödja projekt, gärna i verksamheter med flera parallella processer och många kontaktytor.
Kunskap om Globala Målen i relation till textil och mode, samhällsutveckling och konsumtion.
Din anställning
Anställningsform: Särskild visstid, sex månader.
Omfattning: 100 %
Tillträde: 17 augusti eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/138
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 30 juli.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Intervjuer planeras att hållas under vecka 33 på plats i Borås eller via Teams.
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer. Observera att det under semesterperioden kan vara svårare att nå oss:https://www.hb.se/genvagar/kontakt/anstalld/ann-christin-andreasson/,
kommunikationschef (tillgänglig under vecka 30).https://www.hb.se/genvagar/kontakt/anstalld/jennifer-tyden/,
biträdande kommunikationschef (tillgänglig under vecka 31).https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/monika-johansson/,
biträdande chef Science Park Borås, (tillgänglig under vecka 31).
Fackliga frågor besvaras av: Saco‐S: Matilda Johansson, 033‐435 40 00. OFR/S: nås via e‐post: mailto:stvidhb@hb.se
. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Borås
(org.nr 202100-3138), https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/
Allégatan 1 (visa karta
)
501 90 BORÅS Arbetsplats
Högskolan i Borås Jobbnummer
9993497